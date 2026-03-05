Яннис Адетокумбо: «Надо понять, поднимаем ли мы белый флаг или напрягаемся»

Яннис Адетокумбо прокомментировал свой технический фол.

Звездный форвард «Бакс» Яннис Адетокумбо получил техническое замечание в концовке проигранного «Атланте» матча. Баскетболист объяснил свой настрой после игры.

«Был немного расстроен. Когда уступаешь на 11-12 очков, надо действовать с умом, доводить дело до хороших бросков, занимать правильные позиции. Нам всем нужно быть на одной волне.

Дело в настрое, в том, за что ты борешься. Нам надо понять, поднимаем ли мы белый флаг или напрягаемся в этих последних матчах. Хорошие команды не могут полагаться на индивидуальные усилия. Надо стараться всем вместе», – заключил форвард.