14

Яннис Адетокумбо: «Надо понять, поднимаем ли мы белый флаг или напрягаемся»

Яннис Адетокумбо прокомментировал свой технический фол.

Звездный форвард «Бакс» Яннис Адетокумбо получил техническое замечание в концовке проигранного «Атланте» матча. Баскетболист объяснил свой настрой после игры.

«Был немного расстроен. Когда уступаешь на 11-12 очков, надо действовать с умом, доводить дело до хороших бросков, занимать правильные позиции. Нам всем нужно быть на одной волне.

Дело в настрое, в том, за что ты борешься. Нам надо понять, поднимаем ли мы белый флаг или напрягаемся в этих последних матчах. Хорошие команды не могут полагаться на индивидуальные усилия. Надо стараться всем вместе», – заключил форвард.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube «Милуоки»
14 комментариев
судя по результату в сезоне, олени напрягаются поднимая белый флаг.
Лига из-за всех сил старается, чтобы танкинга не было. А тут одна из главных звёзд говорит о поднятии флага. Помолчал бы лучше, за умного сошел бы
Ответ kiper88
Лига из-за всех сил старается, чтобы танкинга не было. А тут одна из главных звёзд говорит о поднятии флага. Помолчал бы лучше, за умного сошел бы
Какой бы путь Милуоки не выбрали, для них мало что измениться по итогу, перетанковать они могут разве что Чикаго. Но и тут большие вопросы, Чикаго взялись за дело всерьез. Так что Яннис тут уже может что угодно вещать
Ответ kiper88
Лига из-за всех сил старается, чтобы танкинга не было. А тут одна из главных звёзд говорит о поднятии флага. Помолчал бы лучше, за умного сошел бы
Ты думаешь, если бы Милуоки реально танковали они бы не сказали об этом Янису🤷🤷🤷. Он просто злится на состав, возможно слегка наигранно. В целом к Янису, когда он играет претензий практически нет, но Бакс в этом сезоне дно. Есть ли смысл греку рвать опу в данной ситуации большой вопрос. Возможно уже нужно просто смириться и думать о будущем.
Очередной сезон сериала начинается
И Шарлотт и Атланта на ходу и отрыв уже в несколько побед. Не знаю кого там Милуоки может догнать уже. Им надо сыграть что-то типа 16-5 в оставшихся играх, чтобы хоть какие то шансы были на ПИ. Это из разряда фантастики
хз ради чего он там белый флаг поднять собрался, им все равно ниже уже некуда падать. максимум с Чикаго местами поменяться, но и то не получится, те будь здоров танкуют. да и зачем тогда твои партнеры без тебя 8-2 навинстричили? календарь топ-4 по легкости, шансы на плей-ин были бы ещё выше, если б Пумба дал импакт против Бостона без Брауна и Атланты
Ответ Беня Симонц
хз ради чего он там белый флаг поднять собрался, им все равно ниже уже некуда падать. максимум с Чикаго местами поменяться, но и то не получится, те будь здоров танкуют. да и зачем тогда твои партнеры без тебя 8-2 навинстричили? календарь топ-4 по легкости, шансы на плей-ин были бы ещё выше, если б Пумба дал импакт против Бостона без Брауна и Атланты
Единственное замечание: у Атланты календарь ещё легче, поэтому не за Бакс он сейчас
тут штука в том что Атланта и Шарлотт норм играют
думаю даже при желании у них не получится войти в 10)
Сегодня очень весело смотреть на плюс минус. Весь старт сгорел -20-25, а всеми любимый Кэм умудрился получить +10 на своих 18 минутах. Портис нулевой на 24 минутах, и Кузма +2 на 22х Вопрос к Риверсу как можно так отлететь выиграв стартовую четверть +13? Как мог навертел с ротацией)
