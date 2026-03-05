Шейн Ларкин пропустит еще 4-6 недель, новая операция не потребуется
Шейн Ларкин продолжает реабилитацию.
«Анадолу Эфес» продолжит выступать без своего капитана. Шейн Ларкин продолжает восстановление после травмы паха.
По последним данным, защитнику не потребуется повторное хирургическое вмешательство, но реабилитация потребует еще минимум 4-6 недель.
Ларкин набирал 15,8 очка, 4,5 передачи и 2,5 подбора в Евролиге в нынешнем сезоне.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Анадолу Эфеса»
