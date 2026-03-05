Шейн Ларкин пропустит еще 4-6 недель, новая операция не потребуется

Шейн Ларкин продолжает реабилитацию.

«Анадолу Эфес » продолжит выступать без своего капитана. Шейн Ларкин продолжает восстановление после травмы паха.

По последним данным, защитнику не потребуется повторное хирургическое вмешательство, но реабилитация потребует еще минимум 4-6 недель.

Ларкин набирал 15,8 очка, 4,5 передачи и 2,5 подбора в Евролиге в нынешнем сезоне.