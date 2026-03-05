Омер Юртсевен вернулся в США и будет выступать в G-лиге

Омер Юртсевен попробует пробиться в НБА.

27-летний турецкий центровой Омер Юртсевен вернулся в США после ухода из «Панатинаикоса».

Бигмен провел 3 сезона в НБА , отыграв 113 матчей в регулярках за «Майами» и «Юту».

Турок присоединился к лиге развития и будет выступать за фарм-клуб «Хьюстона ».

Юртсевен набирал 6,3 очка и 3,5 подбора за 12,6 минуты в среднем в 19 матчах этого розыгрыша Евролиги.