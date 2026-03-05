MVP чемпионата России Вероника Сазонова перейдет из курского «Динамо» в УГМК в следующем сезоне

УГМК договорился о переходе Вероники Сазоновой.

По сообщению телеграм-канала «Свободный агент», MVP завершившейся «регулярки» чемпионата России форвард Вероника Сазонова перейдет из курского «Динамо » в УГМК в межсезонье.

Сазонова набирала 12,4 очка, 4,7 подбора, 3,2 передачи и 1,1 перехвата за 26,8 минуты за матч в среднем.

Ее команда завершила регулярный чемпионат на 2-м месте (19-3). УГМК был первым – 21-1.