MVP чемпионата России Вероника Сазонова перейдет из курского «Динамо» в УГМК в следующем сезоне
УГМК договорился о переходе Вероники Сазоновой.
По сообщению телеграм-канала «Свободный агент», MVP завершившейся «регулярки» чемпионата России форвард Вероника Сазонова перейдет из курского «Динамо» в УГМК в межсезонье.
Сазонова набирала 12,4 очка, 4,7 подбора, 3,2 передачи и 1,1 перехвата за 26,8 минуты за матч в среднем.
Ее команда завершила регулярный чемпионат на 2-м месте (19-3). УГМК был первым – 21-1.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Свободный агент». Канал в сети Telegram
