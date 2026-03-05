Видео
Донован Клинган был удален за удар соперника локтем в лицо

Донован Клинган получил неспортивный фол 2-й степени.

Центровой «Портленда» Донован Клинган провел только 12 минут на площадке в победной игре с «Мемфисом».

Клинган успешно начал матч, набрав 7 очков, 9 подборов и 4 блок-шота за этот ограниченный отрезок, но потом допустил ошибку в нападении, угодив оборонявшемуся против него форварду Оливье-Максансу Просперу в лицо локтем.

Просперу потребовалось время и помощь медиков, чтобы прийти в себя. Клинган получил неспортивный фол 2-й степени и закончил выступление в матче.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
