«Шарлотт» выиграл 6 матчей подряд с разницей в 15 и более очков, серия длиннее была только у «Детройта»-2003/04

«Хорнетс» проводят историческую серию матчей.

«Шарлотт» разгромил «Бостон» в гостях (118:89). Это шестая победа подряд. В каждом из этих матчей итоговое преимущество «Хорнетс» превышало 15 очков.

Команда вышла на второе место (вместе с еще 4 коллективами) в истории НБА по длительности подобной серии. Лучший показатель только у «Детройта»-2003/04, выигравшего чемпионат.

Последний раз такой же результат показывали чемпионы-2017/18 «Уорриорз».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Oh No He Didn’t
18 комментариев
Хочу пожелать, тем сильным и смелым настоящим болельщикам Шарлотт, чтобы не было травм и тогда думаю, они ой как пошумят в этом году)
Ответ Роман Бояринов
Хочу пожелать, тем сильным и смелым настоящим болельщикам Шарлотт, чтобы не было травм и тогда думаю, они ой как пошумят в этом году)
Настоящие болельщики Шарлотт здесь? С нами? В этой комнате?
Ответ Nikita Dorodenko
Настоящие болельщики Шарлотт здесь? С нами? В этой комнате?
Йес, спасибо за тёплые слова всем)
Книппел что за игрок. Надеюсь это не будет его лучшим сезоном
Ответ Даши Жапов
Книппел что за игрок. Надеюсь это не будет его лучшим сезоном
Не надо "лучшим". Пусть и дальше прогрессирует.
Очень рад за Шарлотт. Веселая команда стала ещё и опасной-кусачей
Кому интересно, стрик монструозного Детройта оборвали Нью-Орлеан Хорнетс. То есть Шарлотт Хорнетс, которые переехали годом ранее в Орлеан. Совпадение? Не думаю..))
Ответ Daishi
Кому интересно, стрик монструозного Детройта оборвали Нью-Орлеан Хорнетс. То есть Шарлотт Хорнетс, которые переехали годом ранее в Орлеан. Совпадение? Не думаю..))
А еще Чонси Биллапса должны в этом году посадить. Просто масонский заговор.
Дай бог чтобы в ПО попали
Как бы Ли так на тренера года не влетел. Поздно правда разкочегарил)
Величайшие!
Должны попадать в по. А там первые два раунда можно на молодецком кураже пройти
Шарлотт молодцы, но тут скорее повезло с календарем, только Бостон был достойным соперником из этой серии
Еще у них 10 побед в ГОСТЯХ подряд, последнее поражение так раз чемпиону 2022 года +20(и 0-2 в сезоне!)
