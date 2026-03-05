«Шарлотт» выиграл 6 матчей подряд с разницей в 15 и более очков, серия длиннее была только у «Детройта»-2003/04
«Хорнетс» проводят историческую серию матчей.
«Шарлотт» разгромил «Бостон» в гостях (118:89). Это шестая победа подряд. В каждом из этих матчей итоговое преимущество «Хорнетс» превышало 15 очков.
Команда вышла на второе место (вместе с еще 4 коллективами) в истории НБА по длительности подобной серии. Лучший показатель только у «Детройта»-2003/04, выигравшего чемпионат.
Последний раз такой же результат показывали чемпионы-2017/18 «Уорриорз».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Oh No He Didn’t
Хочу пожелать, тем сильным и смелым настоящим болельщикам Шарлотт, чтобы не было травм и тогда думаю, они ой как пошумят в этом году)
Настоящие болельщики Шарлотт здесь? С нами? В этой комнате?
Йес, спасибо за тёплые слова всем)
Книппел что за игрок. Надеюсь это не будет его лучшим сезоном
Не надо "лучшим". Пусть и дальше прогрессирует.
Очень рад за Шарлотт. Веселая команда стала ещё и опасной-кусачей
Кому интересно, стрик монструозного Детройта оборвали Нью-Орлеан Хорнетс. То есть Шарлотт Хорнетс, которые переехали годом ранее в Орлеан. Совпадение? Не думаю..))
А еще Чонси Биллапса должны в этом году посадить. Просто масонский заговор.
Дай бог чтобы в ПО попали
Как бы Ли так на тренера года не влетел. Поздно правда разкочегарил)
Величайшие!
Должны попадать в по. А там первые два раунда можно на молодецком кураже пройти
Шарлотт молодцы, но тут скорее повезло с календарем, только Бостон был достойным соперником из этой серии
Еще у них 10 побед в ГОСТЯХ подряд, последнее поражение так раз чемпиону 2022 года +20(и 0-2 в сезоне!)
