«Шарлотт» выиграл 6 матчей подряд с разницей в 15 и более очков, серия длиннее была только у «Детройта»-2003/04

«Хорнетс» проводят историческую серию матчей.

«Шарлотт » разгромил «Бостон » в гостях (118:89). Это шестая победа подряд. В каждом из этих матчей итоговое преимущество «Хорнетс» превышало 15 очков.

Команда вышла на второе место (вместе с еще 4 коллективами) в истории НБА по длительности подобной серии. Лучший показатель только у «Детройта »-2003/04, выигравшего чемпионат.

Последний раз такой же результат показывали чемпионы-2017/18 «Уорриорз».