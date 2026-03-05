Команда «Мист» Брианны Стюарт выиграла 2-й сезон американской женской лиги 3 на 3 Unrivaled

Брианна Стюарт привела свою команду к победе в лиге Unrivaled.

В среду прошел финал второго сезона американской женской лиги 3 на 3 Unrivaled. Победителем стала команда Брианны Стюарт «Мист» (80:74).

Стюарт стала MVP решающего матча, набрав 32 очка, 4 подбора, 4 передачи, 2 перехвата и 2 блок-шота.

В активе Арике Огунбовале 19 очков, 3 подбора и 3 передачи. Аллиша Грэй добавила 12 очков, 5 подборов, 3 передачи и 2 блок-шота.

«Мист» обыграл «Фантом», в составе которого выделялась Келси Плам . На ее счету 40 очков, 6 подборов и 5 передач.

MVP турнира в целом стала Челси Грэй («Роуз»).