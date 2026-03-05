«Локомотив-Кубань» официально расстался с Би Джей Джонсоном

Би Джей Джонсон покинул «Локо».

30-летний американский форвард Би Джей Джонсон вернулся в «Локомотив-Кубань » на второй сезон в середине ноября 2025 года.

Баскетболист успел провести 17 матчей за клуб в рамках Лиги ВТБ, набирая 8,5 очка и 2,8 подбора за 18,6 минуты в среднем, реализуя 38% двухочковых и 34% трехочковых бросков.

Стороны договорились о расторжении контракта.