«Локомотив-Кубань» официально расстался с Би Джей Джонсоном
Би Джей Джонсон покинул «Локо».
30-летний американский форвард Би Джей Джонсон вернулся в «Локомотив-Кубань» на второй сезон в середине ноября 2025 года.
Баскетболист успел провести 17 матчей за клуб в рамках Лиги ВТБ, набирая 8,5 очка и 2,8 подбора за 18,6 минуты в среднем, реализуя 38% двухочковых и 34% трехочковых бросков.
Стороны договорились о расторжении контракта.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Локомотива-Кубань»
чем не угодил?или решили еще одного большого подписать?
