Яннис Адетокумбо раздраженно швырнул мяч в концовке проигранного матча и получил техническое замечание

Яннис Адетокумбо не смог сдержать эмоций в игре с «Хоукс».

Домашняя встреча «Бакс» с «Атлантой» завершилась крупным поражением хозяев – 113:131. В последней четверти при «-18» форвард Яннис Адетокумбо в раздражении швырнул мяч за пределы площадки после свистка. Его несдержанность привела к техническому замечанию.

Адетокумбо закончил матч самым результативным на паркете. На его счету 24 очка, 5 подборов и 4 передачи при 10 из 15 с игры и 4 из 8 с линии.