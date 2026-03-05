Яннис Адетокумбо раздраженно швырнул мяч в концовке проигранного матча и получил техническое замечание
Яннис Адетокумбо не смог сдержать эмоций в игре с «Хоукс».
Домашняя встреча «Бакс» с «Атлантой» завершилась крупным поражением хозяев – 113:131. В последней четверти при «-18» форвард Яннис Адетокумбо в раздражении швырнул мяч за пределы площадки после свистка. Его несдержанность привела к техническому замечанию.
Адетокумбо закончил матч самым результативным на паркете. На его счету 24 очка, 5 подборов и 4 передачи при 10 из 15 с игры и 4 из 8 с линии.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Chaz NBA
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Как говорят людей деньги и слава портят. Из трудолюбивого парня из уголков греции превратился в диву. Мне кажется, что он очень сильно вдохновляется поведением Леброна и тоже хочет быть мини боссом в Милуоки
Как говорят людей деньги и слава портят. Из трудолюбивого парня из уголков греции превратился в диву. Мне кажется, что он очень сильно вдохновляется поведением Леброна и тоже хочет быть мини боссом в Милуоки
Я думаю, он понимает, что попросту теряет время, выступая в слабой команде. Ему 32 уже в этом году , и вряд ли он будет играть долго, как Леброн. Так что , жду его обмена летом
Я думаю, он понимает, что попросту теряет время, выступая в слабой команде. Ему 32 уже в этом году , и вряд ли он будет играть долго, как Леброн. Так что , жду его обмена летом
Яннис хочет уйти, но не хочет просить обмена. Чтобы весь негатив болел вылился на руководство, а он ушел весь в белом. Он же сказал недавно, если бы он сам решал его бы скорее всего уже не было в Милуоки.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем