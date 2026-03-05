Майк Браун был в бешенстве после пропущенного арбитрами потенциального 3-го фола Шэя Гилджес-Александера в 1-й четверти

Майк Браун получил техническое замечание в 1-й четверти матча с «Тандер».

Шэй Гилджес-Александер дважды нарушал правила в 1-й 12-минутке в матче с «Никс» (103:100). Ближе к концу игрового отрезка он сбил Джейлена Брансона , по правилам подставившегося под его проход. Арбитры предпочли проигнорировать эпизод, что вызвало ярость главного тренера «Нью-Йорка » Майка Брауна .

Во время следующей остановки игры после свистка в пользу «Тандер» Браун набросился на судью и получил техническое замечание.