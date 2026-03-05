  • Спортс
Видео
19

Майк Браун был в бешенстве после пропущенного арбитрами потенциального 3-го фола Шэя Гилджес-Александера в 1-й четверти

Майк Браун получил техническое замечание в 1-й четверти матча с «Тандер».

Шэй Гилджес-Александер дважды нарушал правила в 1-й 12-минутке в матче с «Никс» (103:100). Ближе к концу игрового отрезка он сбил Джейлена Брансона, по правилам подставившегося под его проход. Арбитры предпочли проигнорировать эпизод, что вызвало ярость главного тренера «Нью-Йорка» Майка Брауна.

Во время следующей остановки игры после свистка в пользу «Тандер» Браун набросился на судью и получил техническое замечание.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Chaz NBA
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Чистейший фол в нападении. Даже если судьи вдруг считали, что Брансон двигался в момент контакта, то дайте фол в защите. Отсутствия фола здесь было невозможно
Ответ carmelo hot sause
Чистейший фол в нападении. Даже если судьи вдруг считали, что Брансон двигался в момент контакта, то дайте фол в защите. Отсутствия фола здесь было невозможно
Комментарий скрыт
Ответ SergoSSS
Комментарий скрыт
Если бы да кабы…
Лидер соперника получает третий фол в первой четверти. Как по мне, довольно важная вещь, тебе так не кажется?
И сыграл бы он эти ограниченные минуты не потому что от травмы восстанавливается, а потому что берегут от перебора фолов
Клоунада судейская в полной красе.
Госпаде, хоть бы Денвер в ПО был здоров, чтобы грохнуть Рефклахому
Ответ ВладиславМартынов
Госпаде, хоть бы Денвер в ПО был здоров, чтобы грохнуть Рефклахому
Комментарий скрыт
Ответ Alberton
Комментарий скрыт
Вам? Вы ГМ Оклахомы чтоли 😁😅
Сначала хотел вякнуть, что там брансон сам виноват, подставился поздно, потом увидел в реплее , что он успел занять позицию. Лига делает то , что ей выгодно. Помню , как Харден умудрялся сам цепляться руками и повисать на защитниках и при этом зарабатывать штрафные. А ГСВ времен Зазы и Грина делали кучу микро фолов в защите (И НЕ ТОЛЬКО МИКРО) и также никто никому не свистел
Йокича в прошлом сезоне в Нью-Йорке сразу на фолы посадили. А ШГА берегут
Ответ Александр Митраков
Йокича в прошлом сезоне в Нью-Йорке сразу на фолы посадили. А ШГА берегут
А кто это делает и зачем? Оклахома глухая провинция , это не голливудский Лейкерс, откуда у ОКС лобби в судейском корпусе.Мировой заговор? Шэй очень спокойный и интеллигентный,не выпрашивает,махая руками,может поэтому что-то и дают.Но ОКС чемпионы не из-за судейских симпатий.
В вашем случае уже ничего не поменяет и не поможет
