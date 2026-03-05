9

Рик Карлайл: «Беннедикт Матурин родился с 20 очками»

Рик Карлайл прокомментировал встречу с бывшим игроком.

Беннедикт Матурин набрал 23 очка для «Клипперс» против своей бывшей команды. «Индиана» уступила в гостях – 107:130.

«Сколько можно повторять, он настоящий «скорер» в НБА. Родился сразу с 20 очками. Настолько просто ему это удается. «Клипперс» достался еще один «скорер» типа Кавая Ленарда. Это превосходная связка», – заключил главный тренер «Пэйсерс» Рик Карлайл.

Матурин набирает 19,2 очка в среднем в первых 9 играх за «Клипперс» после обмена.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Oh No He Didn’t
Матурин родился с 20 очками но все они его глазам не подошли. Поэтому он выглядит как всадник без головы
Ответ r4bndqfzqx
Матурин родился с 20 очками но все они его глазам не подошли. Поэтому он выглядит как всадник без головы
Пересмотрите последний матч: отлично передачами находил, того же Данна
Скорер, но что с защитой, Рик?
А, поэтому и обменяли
Ответ Muerte
Скорер, но что с защитой, Рик? А, поэтому и обменяли
Баскетьо командный вид спорта: в Клипперс есть кому прикрыть в щащ ие. Не так много игроков, которые на уровне нба хороши на обеих половинах. От маткрина же требуются его стабильные 20очков (раз уж они получаются) и все будет отлично. А обмен хороший и для Индианы: Зубац один из лучших центров
Сравнивать Матурина с Каваем - это, конечно, такое себе...
Мартышка и двадцать очков:)
