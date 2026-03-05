Рик Карлайл: «Беннедикт Матурин родился с 20 очками»
Рик Карлайл прокомментировал встречу с бывшим игроком.
Беннедикт Матурин набрал 23 очка для «Клипперс» против своей бывшей команды. «Индиана» уступила в гостях – 107:130.
«Сколько можно повторять, он настоящий «скорер» в НБА. Родился сразу с 20 очками. Настолько просто ему это удается. «Клипперс» достался еще один «скорер» типа Кавая Ленарда. Это превосходная связка», – заключил главный тренер «Пэйсерс» Рик Карлайл.
Матурин набирает 19,2 очка в среднем в первых 9 играх за «Клипперс» после обмена.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Oh No He Didn’t
