Кавай Ленард набрал 29 очков за 23 минуты в игре с «Индианой»

Кавай Ленард принес «Клипперс» очередную победу.

«Клипперс» обыграли «Индиану» на своей арене – 130:107.

Форвард Кавай Ленард набрал 29 очков и 8 подборов за 23 минуты на площадке. Ленард реализовал 10 из 18 бросков с игры, 3 из 7 трехочковых и 6 из 6 штрафных.

Беннедикт Матурин добавил 23 очка (8 из 11 с игры) и 8 подборов за 24 минуты со скамейки запасных против своей бывшей команды.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Всегда поражало, когда он берет и просто в одного делает разницу: здесь забил, здесь свою телескопическую руку выставил и сразу в отрыв убежал, здесь через игрока забил. Если Кавай ловит свою игру, то есть какое-то ощущение неотвратимости: что бы ты не сделал - он все равно забьет
Кавай в порядке! Он топ 5 лиги сейчас
Ответ yesnil
Кавай в порядке! Он топ 5 лиги сейчас
Он сейчас вообще лучший! Грузовик здоровья этому господину! Если б не грёбаный Заза, если не все эти травмы, как бы сильно он перевернул иерархию топов всех времён!
Ответ Валерий Королёв
Он сейчас вообще лучший! Грузовик здоровья этому господину! Если б не грёбаный Заза, если не все эти травмы, как бы сильно он перевернул иерархию топов всех времён!
У него третий перстень в 2020 на блюдечке лежал, с отрывом главными фаворитами были, но Кавай расплескал подливу на паркет
Кавхи разваливает💪
Последнее время играет, где то рядом с 🐐🐐🐐. Видимо реально ничего не беспокоит по здоровью Кавая.
Когда Кавай здоров - это Топ-3 лиги минимум.
Ох будет ротнза, если Шэй и Йокич не сыграют 65 матчей, а Кавай с его историей болезни заберет mvp. По игре — заслуженно (но и другие достойны!)
Ответ Алекс Баландин
Ох будет ротнза, если Шэй и Йокич не сыграют 65 матчей, а Кавай с его историей болезни заберет mvp. По игре — заслуженно (но и другие достойны!)
Не дадут мвп Каваю
Ответ Алекс Баландин
Ох будет ротнза, если Шэй и Йокич не сыграют 65 матчей, а Кавай с его историей болезни заберет mvp. По игре — заслуженно (но и другие достойны!)
Помню некий панченко похоронил его в начале 2020 или еще раньше) целую статейку накатал
Рекомендуем