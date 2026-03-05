Кавай Ленард набрал 29 очков за 23 минуты в игре с «Индианой»

Кавай Ленард принес «Клипперс» очередную победу.

«Клипперс » обыграли «Индиану» на своей арене – 130:107.

Форвард Кавай Ленард набрал 29 очков и 8 подборов за 23 минуты на площадке. Ленард реализовал 10 из 18 бросков с игры, 3 из 7 трехочковых и 6 из 6 штрафных.

Беннедикт Матурин добавил 23 очка (8 из 11 с игры) и 8 подборов за 24 минуты со скамейки запасных против своей бывшей команды.