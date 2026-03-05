Видео
35+11 от Дрю Холидэя (8 из 11 из-за дуги) помогли «Портленду» обыграть «Мемфис»

Дрю Холидэй отличился в игре с «Гриззлис».

«Портленд» взял верх в гостевой встрече с «Мемфисом» – 122:114.

Ключевую роль сыграли ветераны – разыгрывающий Дрю Холидэй и форвард Джерами Грант.

На счету Холидэя 35 очков, 11 передач и 5 подборов при 13 точных из 19 бросков с игры, 8 из 11 трехочковых и 1 из 1 штрафных.

Грант добавил 30 очков, 9 подборов и 4 передачи, реализовав 11 из 19 попыток с игры, 3 из 8 из-за дуги и 5 из 9 с линии.

Холидэй стал 4-м игроком в истории, набравшим 35 + 10 передач + 5 подборов при 5 «трешках» после 35 лет. Он присоединился к Джеймсу Хардену, Леброну Джеймсу и Стефу Карри в этом списке.

на фоне него Бастерсон - игрок запаса аутсайдера лиги ВТБ, в лучшем случае
Не там ты играешь, Дрю. Не там. Ах как хорош бы ты был в городе моторов
