35+11 от Дрю Холидэя (8 из 11 из-за дуги) помогли «Портленду» обыграть «Мемфис»
Дрю Холидэй отличился в игре с «Гриззлис».
«Портленд» взял верх в гостевой встрече с «Мемфисом» – 122:114.
Ключевую роль сыграли ветераны – разыгрывающий Дрю Холидэй и форвард Джерами Грант.
На счету Холидэя 35 очков, 11 передач и 5 подборов при 13 точных из 19 бросков с игры, 8 из 11 трехочковых и 1 из 1 штрафных.
Грант добавил 30 очков, 9 подборов и 4 передачи, реализовав 11 из 19 попыток с игры, 3 из 8 из-за дуги и 5 из 9 с линии.
Холидэй стал 4-м игроком в истории, набравшим 35 + 10 передач + 5 подборов при 5 «трешках» после 35 лет. Он присоединился к Джеймсу Хардену, Леброну Джеймсу и Стефу Карри в этом списке.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: YouTube НБА
на фоне него Бастерсон - игрок запаса аутсайдера лиги ВТБ, в лучшем случае
Не там ты играешь, Дрю. Не там. Ах как хорош бы ты был в городе моторов
