Чет Холмгрен и Шэй Гилджес-Александер набрали 54 очка на двоих в матче с «Никс»

Холмгрен и ШГА принесли «Тандер» победу над «Нью-Йорком».

«Оклахома» справилась с «Никс» на выезде – 103:100. Ключевую роль сыграл дуэт центрового Чета Холмгрена и разыгрывающего Шэя Гилджес-Александера.

У Холмгрена 28 очков и 8 подборов за 32 минуты при 11 точных из 19 бросков с игры и 6 из 11 из-за дуги.

Гилджес-Александер набрал 26 очков и 8 передач, реализовав 9 из 16 попыток с игры, 1 из 1 «трешки» и 7 из 7 штрафных.

В составе «Никс» самым результативным был центровой Карл-Энтони Таунс, оформивший крупный дабл-дабл – 17 очков и 17 подборов, включая 9 в нападении.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Чет провел ,пожалуй,лучший матч в сезоне.У Джо не полетело,И биг фела поливал вместо него из-за дуги.
Ответ Alberton
Чет провел ,пожалуй,лучший матч в сезоне.У Джо не полетело,И биг фела поливал вместо него из-за дуги.
Скорее уж слим фела, если применимо к Чету.
Ответ Артем Андреев
Скорее уж слим фела, если применимо к Чету.
Он и то , и другое вообще-то)
Рекомендуем