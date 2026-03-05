Чет Холмгрен и Шэй Гилджес-Александер набрали 54 очка на двоих в матче с «Никс»

Холмгрен и ШГА принесли «Тандер» победу над «Нью-Йорком».

«Оклахома» справилась с «Никс» на выезде – 103:100. Ключевую роль сыграл дуэт центрового Чета Холмгрена и разыгрывающего Шэя Гилджес-Александера .

У Холмгрена 28 очков и 8 подборов за 32 минуты при 11 точных из 19 бросков с игры и 6 из 11 из-за дуги.

Гилджес-Александер набрал 26 очков и 8 передач, реализовав 9 из 16 попыток с игры, 1 из 1 «трешки» и 7 из 7 штрафных.

В составе «Никс» самым результативным был центровой Карл-Энтони Таунс , оформивший крупный дабл-дабл – 17 очков и 17 подборов, включая 9 в нападении.