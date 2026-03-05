Гилберт Аренас об инсайде Стивена Эй Смита: «Зайон Уильямсон прячет еду под кроватью? От кого он ее прячет?!»
Аренас критически отнесся к словам Стивена Эй Смита в адрес Уильямсона.
Известный ведущий Стивен Эй Смит уличил форварда «Нового Орлеана» Зайона Уильямсона в зависимости от еды, рассказав, что тот прятал ее под кроватью. Смит заявил, что источник его информации близок к игроку.
Гилберт Аренас с недоверием отнесся к этой истории на своем подкасте.
«Зависимость от еды? Его внешний вид не говорит об этом. Мы все знаем, как выглядит зависимость. Как выглядят, скажем, наркоши. К нему это не относится. Его комплекция прямо намекает на то, как он выглядел бы, если бы был действительно зависим. Он бы весил килограмм 160.
И прятал еду под кроватью? От кого?! Он не в тюрьме, не с родителями. У него свой дом! Еда прячется в холодильнике вместе со всей остальной едой!» – возмутился бывший баскетболист.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Думаю, как завершит карьеру (сильно меньше движения будет) легко 160 кг пробьёт, если не изменит подход к жизни