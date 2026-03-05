  • Спортс
12

Гилберт Аренас об инсайде Стивена Эй Смита: «Зайон Уильямсон прячет еду под кроватью? От кого он ее прячет?!»

Аренас критически отнесся к словам Стивена Эй Смита в адрес Уильямсона.

Известный ведущий Стивен Эй Смит уличил форварда «Нового Орлеана» Зайона Уильямсона в зависимости от еды, рассказав, что тот прятал ее под кроватью. Смит заявил, что источник его информации близок к игроку.

Гилберт Аренас с недоверием отнесся к этой истории на своем подкасте.

«Зависимость от еды? Его внешний вид не говорит об этом. Мы все знаем, как выглядит зависимость. Как выглядят, скажем, наркоши. К нему это не относится. Его комплекция прямо намекает на то, как он выглядел бы, если бы был действительно зависим. Он бы весил килограмм 160.

И прятал еду под кроватью? От кого?! Он не в тюрьме, не с родителями. У него свой дом! Еда прячется в холодильнике вместе со всей остальной едой!» – возмутился бывший баскетболист.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Подкаст Гилберта Аренаса, соцсети NBA Courtside
logoНБА
logoЗайон Уильямсон
logoНовый Орлеан
logoГилберт Аренас
logoСтивен Эй Смит
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Про холодильник почему-то в голос.
И самое интересное: что делал Стивен Эй Смит в непосредственной близости от кровати Зайона?
Ответ Ki-man
И самое интересное: что делал Стивен Эй Смит в непосредственной близости от кровати Зайона?
Искал еду, которую Зайон от него прятал)
Ответ Григорий Ефимов
Искал еду, которую Зайон от него прятал)
Дело раскрыто, Ватсон)
Странно, что кто-то не верит, что Зайон любит жрать. Результат на лицо и на лице. Когда он себя не сдерживал (как сейчас) всё выглядело очень печально.
Думаю, как завершит карьеру (сильно меньше движения будет) легко 160 кг пробьёт, если не изменит подход к жизни
Ответ Muerte
Странно, что кто-то не верит, что Зайон любит жрать. Результат на лицо и на лице. Когда он себя не сдерживал (как сейчас) всё выглядело очень печально. Думаю, как завершит карьеру (сильно меньше движения будет) легко 160 кг пробьёт, если не изменит подход к жизни
Я вам скажу, жрать любят все, даже дрыщ Дюрант. Просто у всех разный организм, кому-то пища впрок, кому-то нет, а у кого-то от лишней котлеты откладывается жир, как у Зайона например. Но ведь Зайону просто необходимо много пищи, всё таки энергозатраты на баскетбол не малые и их надо восполнять.
Ответ Вадим flanec
Я вам скажу, жрать любят все, даже дрыщ Дюрант. Просто у всех разный организм, кому-то пища впрок, кому-то нет, а у кого-то от лишней котлеты откладывается жир, как у Зайона например. Но ведь Зайону просто необходимо много пищи, всё таки энергозатраты на баскетбол не малые и их надо восполнять.
Так вы не правы. Я например мало ем и нейтрально подхожу к этому вопросу. Зато у меня есть друг который во время обеда, смачно уплетая вкусняшки, не иронично фантазирует о том чем будет ужинать. Действительно есть люди которые очень любят покушать.
