  • «Реалистично к себе отношусь, у меня своя внутренняя мотивация». Егор Дёмин дал интервью Сергею Мезенцеву
«Реалистично к себе отношусь, у меня своя внутренняя мотивация». Егор Дёмин дал интервью Сергею Мезенцеву

Егор Дёмин рассказал о старте карьеры в подкасте Сергея Мезенцева.

Российский защитник «Бруклина» Егор Дёмин дал интервью Сергею Мезенцеву в его подкасте. Дёмин рассказал о карьерных ожиданиях баскетболистов, отношении к прессе, знакомстве с Кевином Дюрэнтом и своем моменте «добро пожаловать в НБА».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Серёжа и микрофон. Подкаст
Честно, интервью слабое оказалось. Мезенцев как будто особо не готовился, а мимо просто проходил. Егор тоже немного зажатый, не привык видимо ещё к такому вниманию.
Российские спортсмены в принципе не умеют давать интервью. Ну не привыкли они к этому, их по другому воспитывали
к Егору уж это точно не относится. Я видел его вью заокеанской прессе, он говорит как европеец. Скорее вопросы к интервьюеру
Спасибо интервьюеру, что в перерывах своих монологов и несмешных шуток дал возможность что-то рассказать и Егору...
Хорошо, что Мезенцев, хотя бы не спросил: Ху из мистер Каннингем, но было близко.
