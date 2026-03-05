«Люди интересуются твоей шубой». Шэй Гилджес-Александер снова впечатлил публику внешним видом на пресс-конференции

Шэй Гилджес-Александер пришел на пресс-конференцию в шубе.

«Оклахома» одержала победу в Нью-Йорке . Разыгрывающий Шэй Гилджес-Александер , ставший одним из основных действующих лиц с 26 очками, пришел на пресс-конференцию в эпатажном виде.

«Люди интересуются твоей шубой. Ты что-то типа привратника?» – спросили у игрока под конец.

«Точно. Привратник. Спасибо», – порадовался вниманию баскетболист.