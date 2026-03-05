«Люди интересуются твоей шубой». Шэй Гилджес-Александер снова впечатлил публику внешним видом на пресс-конференции
Шэй Гилджес-Александер пришел на пресс-конференцию в шубе.
«Оклахома» одержала победу в Нью-Йорке. Разыгрывающий Шэй Гилджес-Александер, ставший одним из основных действующих лиц с 26 очками, пришел на пресс-конференцию в эпатажном виде.
«Люди интересуются твоей шубой. Ты что-то типа привратника?» – спросили у игрока под конец.
«Точно. Привратник. Спасибо», – порадовался вниманию баскетболист.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Bleacher Report
Напыщенность и нацепить на себя дорогие цацки
У нас скажут «дурной вкус», они же думают это признак богатства и успеха