Майк Браун: «Шэй Гилджес-Александер лучше всех в НБА убеждает арбитров в касаниях со стороны защиты»

Майк Браун прокомментировал игру против Шэя Гилджес-Александера.

«Никс» уступили «Тандер» на своей площадке – 100:103. Разыгрывающий «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер набрал 26 очков при 7 точных из 7 штрафных попыток.

«ШГА тяжело закрывать. Он отлично, вероятно, лучше всех в НБА , убеждает арбитров в касаниях со стороны защиты», – заявил главный тренер Майк Браун на пресс-конференции.