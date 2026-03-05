  • Спортс
Майк Браун: «Шэй Гилджес-Александер лучше всех в НБА убеждает арбитров в касаниях со стороны защиты»

Майк Браун прокомментировал игру против Шэя Гилджес-Александера.

«Никс» уступили «Тандер» на своей площадке – 100:103. Разыгрывающий «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер набрал 26 очков при 7 точных из 7 штрафных попыток.

«ШГА тяжело закрывать. Он отлично, вероятно, лучше всех в НБА, убеждает арбитров в касаниях со стороны защиты», – заявил главный тренер Майк Браун на пресс-конференции.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Oh No He Didn’t
Люди которые говорят , что Шай бросил мало штрафных не понимают другого фактора, из-за того что к нему нельзя прикасаться ему легче лезть под кольцо и в проходы , потому что оберегают по другому
тут один вариант - брать пример с самой же Оклы. фолить грязно, жёстко и провоцировать. спесь, думаю, это немного собьёт)
Ответ Almost Grey
тут один вариант - брать пример с самой же Оклы. фолить грязно, жёстко и провоцировать. спесь, думаю, это немного собьёт)
И че им сразу технари дадут или вообще дисквалы, это же не рефлохома
В играх это называется абуз уязвимостей. На само деле такие вещи систему ломают. Те кто допускает ему это, организаторы этого казино, выигрывают сейчас, но проиграют в перспективе. Интересно черно-белые записи посмотреть 50летней давности там есть такое? (да простят меня за слово "черно-белые")
Ответ reload
В играх это называется абуз уязвимостей. На само деле такие вещи систему ломают. Те кто допускает ему это, организаторы этого казино, выигрывают сейчас, но проиграют в перспективе. Интересно черно-белые записи посмотреть 50летней давности там есть такое? (да простят меня за слово "черно-белые")
Был такой игрок лет 60 назад, Джерри Уэст. 9,4 штрафных в среднем по карьере. Новатор, легенда и просто Мистер Лого.
Талантищще...
А у майка брауна есть брансон. С таким же скиллзом
