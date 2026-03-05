Яник Конан Нидерхойзер получил травму правой ноги в матче с «Индианой»

Яник Конан Нидерхойзер досрочно завершил игру с «Пэйсерс».

22-летний центровой «Клипперс » Яник Конан Нидерхойзер неудачно приземлился после заблокированного броска Аарона Несмита и не смог продолжить матч из-за травмы правой ноги.

30-й номер драфта-2025 провел 8 минут на паркете, набрав 6 очков, 4 подбора и 2 блок-шота. Бигмен не смог самостоятельно покинуть площадку.