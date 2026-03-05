0

Алекс Карузо и Айзейя Хартенштайн досрочно завершили матч против «Никс» из-за травм

«Тандер» лишились двух игроков в концовке матча с «Нью-Йорком».

Защитник Алекс Карузо и центровой Айзейя Хартенштайн не смогли довести до конца матч против «Никс» (103:100). Оба игрока завершили выступление в 4-й четверти.

У Карузо ушиб левого бедра. Хартенштайн снова столкнулся с проблемами с левой икроножной мышцей, уже дважды беспокоившей его в нынешнем сезоне.

«Их усадили до конца встречи. Завтра пройдут осмотр, но точно не собирались задействовать их в матче», – поделился главный тренер Марк Дэйгнолт.

Хартенштайн провел 17 минут на площадке, сделав 5 подборов и 2 передачи.

Карузо отыграл 12 минут. На его счету 3 очка, 4 подбора и 2 перехвата.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
