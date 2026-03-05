Ви Джей Эджкомб пропустил матч с «Ютой» из-за ушиба поясницы

Ви Джей Эджкомб не сыграл против «Джаз».

Новичок «Филадельфии» защитник Ви Джей Эджкомб получил небольшую травму в матче со «Сперс». МРТ-обследование подтвердило ушиб поясницы.

Эджкомб пропустил встречу с «Ютой» и будет заново осмотрен перед игрой против «Атланты».

3-й номер драфта-2025 набирает 15,3 очка, 5,5 подбора, 3,9 передачи и 1,5 перехвата в своем дебютном сезоне в НБА .