«Денвер» отчислит защитника Тамара Бэйтса ради подписания Дэвида Родди
Тамар Бэйтс закончит сотрудничество с «Наггетс».
Защитник Тамар Бэйтс (23 года, 196 см) будет отчислен из «Денвера», клубу требуется место для подписания Дэвида Родди.
Бэйтс не был выбран на драфте-2025 и пока не дебютировал в НБА. Защитник провел 1 матч в G-лиге, набрав 18 очков за 33 минуты при 42,9% точности из-за дуги. С конца декабря баскетболист не выступает из-за травмы ноги.
