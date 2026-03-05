«Денвер» отчислит защитника Тамара Бэйтса ради подписания Дэвида Родди

Тамар Бэйтс закончит сотрудничество с «Наггетс».

Защитник Тамар Бэйтс (23 года, 196 см) будет отчислен из «Денвера », клубу требуется место для подписания Дэвида Родди .

Бэйтс не был выбран на драфте-2025 и пока не дебютировал в НБА . Защитник провел 1 матч в G-лиге, набрав 18 очков за 33 минуты при 42,9% точности из-за дуги. С конца декабря баскетболист не выступает из-за травмы ноги.