Центровой Джош Одуро подпишет двусторонний контракт с «Новым Орлеаном»
Джош Одуро присоединится к «Пеликанс».
25-летний центровой Джош Одуро (206 см) не был выбран на драфте-2024 и выступает за фарм-клуб «Нового Орлеана».
«Пеликанс» согласовали двусторонний контракт с баскетболистом.
Одуро набирает 15,3 очка, 7,9 подбора, 1,6 передачи, 1,6 перехвата и 1,3 блок-шота в нынешнем сезоне.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
