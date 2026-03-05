Центровой Джош Одуро подпишет двусторонний контракт с «Новым Орлеаном»

Джош Одуро присоединится к «Пеликанс».

25-летний центровой Джош Одуро (206 см) не был выбран на драфте-2024 и выступает за фарм-клуб «Нового Орлеана».

«Пеликанс» согласовали двусторонний контракт с баскетболистом.

Одуро набирает 15,3 очка, 7,9 подбора, 1,6 передачи, 1,6 перехвата и 1,3 блок-шота в нынешнем сезоне.