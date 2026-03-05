  • Спортс
  Яннис предпочитает команды с Восточного побережья и не хочет играть с разыгрывающим, который доминирует на мяче
Яннис предпочитает команды с Восточного побережья и не хочет играть с разыгрывающим, который доминирует на мяче

Двукратный MVP также не хочет делить мяч с доминирующим разыгрывающим.

По информации Эрика Пинкуса из Bleacher Report, форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо предпочитает выступать за команду с Восточного побережья, так как оно ближе к Греции – и по времени перелета, и, что не менее важно, по часовому поясу.

Кроме того, как сообщает журналист, двукратный MVP не хочет играть с разыгрывающим, который доминирует на мяче. Яннис скучает по партнерам по чемпионскому сезону-2021 – Дрю Холидэю и Крису Миддлтону, которые комфортно чувствовали себя без мяча рядом с ним, и предпочитает сам быть главным двигателем атаки команды.

Контракт связывает Янниса с «Бакс» до сезона-2026/27, при этом у него есть опция продления на сезон-2027/28. Вопрос о будущем 31-летнего форварда вновь будет обсуждаться в межсезонье.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Bleacher Report
"предпочитает выступать за команду с Восточного побережья, так как оно ближе к Греции."
После таких слов даже Бен Симмонс от испуга попал рыбой в океан
Т.е. он хочет сам стучать в пол по 15 секунд, а все вокруг будут освобождать ему аэродром и стоять на трехе, когда грек обосравшись будет выбрасывать на дугу. Вот это перспективы для контендеров
Ответ Blue Monster
Т.е. он хочет сам стучать в пол по 15 секунд, а все вокруг будут освобождать ему аэродром и стоять на трехе, когда грек обосравшись будет выбрасывать на дугу. Вот это перспективы для контендеров
Формула чемпионского Кливленда от мастера Лю.
Ответ KakoytoChel
Формула чемпионского Кливленда от мастера Лю.
Формула чемпионского Милуоки
При трансокеанском перелете вряд ли сверхкритична лишняя тысяча километров. Или он на гребной триреме ходит в Грецию? И каким боком тут часовые пояса? Короче, надоела уже эта блажь от раздувшегося мелкопоместного царька..
Ответ Daishi
При трансокеанском перелете вряд ли сверхкритична лишняя тысяча километров. Или он на гребной триреме ходит в Грецию? И каким боком тут часовые пояса? Короче, надоела уже эта блажь от раздувшегося мелкопоместного царька..
Раз надоело -не комментируй. А по факту ты редко упускаешь возможность написать что-то в уничижительном тоне не гнушаясь даже откровенного бреда,чем несомненно является данный "инсайд".
Ответ Daishi
При трансокеанском перелете вряд ли сверхкритична лишняя тысяча километров. Или он на гребной триреме ходит в Грецию? И каким боком тут часовые пояса? Короче, надоела уже эта блажь от раздувшегося мелкопоместного царька..
Ну какая тысяча? От Майами до СФ, например больше 4000 км. А от Майами до Греции 9000. На треть дальше практически.
Это когда ищешь работу поближе к дому ))
собери уже яйца в кулак. то, видите ли, я всегда хочу играть только за Милуоки, но это не от меня зависит. то всем намекает, что вот-вот свалит, но братишкам тиммейтам шепчет, что да ни за какие коврижки. то теперь, видите ли, на востоке до Греции ближе))) это вообще лол) это на кого расчитано? скажи прямо - пройти восток с сильной командой шансов куда больше, чем зайти живым в финал с запада. а без разыгрвающего-суперхвезды на мяче и вся слава мне
Ответ смехКавая
собери уже яйца в кулак. то, видите ли, я всегда хочу играть только за Милуоки, но это не от меня зависит. то всем намекает, что вот-вот свалит, но братишкам тиммейтам шепчет, что да ни за какие коврижки. то теперь, видите ли, на востоке до Греции ближе))) это вообще лол) это на кого расчитано? скажи прямо - пройти восток с сильной командой шансов куда больше, чем зайти живым в финал с запада. а без разыгрвающего-суперхвезды на мяче и вся слава мне
Ты чувствуешь разницу между "Яннис сказал" и "по информации от источников, Яннис хочет..."?
Ответ Максим Кудрявцев_1116804392
Ты чувствуешь разницу между "Яннис сказал" и "по информации от источников, Яннис хочет..."?
так дыма без огня не бывает. он сам этот инфоповод раздувает своими размытыми трактовками, за кого он будет играть
Майами подходит не?
Ответ LBJ236
Майами подходит не?
Вроде как идеально по времени и перелету на родину
Ответ n1kolas
Вроде как идеально по времени и перелету на родину
ага, уже в середине апреля в родные Афины можно лететь
Торонто или Майами значит.

Расстояние по прямой между Майами (MIA) и Афинами (ATH) составляет примерно 9433 км

Расстояние между Торонто (YYZ) и Афинами (ATH) по прямой составляет приблизительно 8 149 километров
Ответ Лиллард унижатель!
Торонто или Майами значит. Расстояние по прямой между Майами (MIA) и Афинами (ATH) составляет примерно 9433 км Расстояние между Торонто (YYZ) и Афинами (ATH) по прямой составляет приблизительно 8 149 километров
Атланта подходит
Ответ Лиллард унижатель!
Торонто или Майами значит. Расстояние по прямой между Майами (MIA) и Афинами (ATH) составляет примерно 9433 км Расстояние между Торонто (YYZ) и Афинами (ATH) по прямой составляет приблизительно 8 149 километров
НЙ подходит если Брансона скинут)
дада, именно из-за часового пояса он хочет играть на исторически слабом востоке 😁
Ответ saner-s88
дада, именно из-за часового пояса он хочет играть на исторически слабом востоке 😁
Да хз, что там будет слобого. Детройт, Кавс, Бостон, НЙ, Индиана. К ним еше смело записываем Шарлотт, Торонто, Орландо и Филу. Если еще внезапно Дэвис будет здоров, то и Вашики.
На Востоке будет не хилый пул команд из топ 6 и далеко не проходнички из ПИ.
"Яннис скучает по партнерам по чемпионскому сезону-2021 – Дрю Холидэю"

Скучает он... а куда же Холидей делся-то, интересно?
Он каждые выходные что-ли в Грецию летает?
