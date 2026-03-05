Яннис предпочитает команды с Восточного побережья и не хочет играть с разыгрывающим, который доминирует на мяче

Двукратный MVP также не хочет делить мяч с доминирующим разыгрывающим.

По информации Эрика Пинкуса из Bleacher Report, форвард «Милуоки » Яннис Адетокумбо предпочитает выступать за команду с Восточного побережья, так как оно ближе к Греции – и по времени перелета, и, что не менее важно, по часовому поясу.

Кроме того, как сообщает журналист, двукратный MVP не хочет играть с разыгрывающим, который доминирует на мяче. Яннис скучает по партнерам по чемпионскому сезону-2021 – Дрю Холидэю и Крису Миддлтону , которые комфортно чувствовали себя без мяча рядом с ним, и предпочитает сам быть главным двигателем атаки команды.

Контракт связывает Янниса с «Бакс» до сезона-2026/27, при этом у него есть опция продления на сезон-2027/28. Вопрос о будущем 31-летнего форварда вновь будет обсуждаться в межсезонье.