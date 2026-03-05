НБА. «Нью-Йорк» уступил «Оклахоме», «Шарлотт» разгромил «Бостон» и другие результаты
5 марта в рамках регулярного чемпионата НБА прошли шесть матчей.
«Нью-Йорк» уступил «Оклахоме».
«Бостон» крупно проиграл «Шарлотт».
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Комментаторы кричат Great Footwork на броски Шая, но это не работа ног, отрывает все опорные какие только возможны - чистая пробежка!! Не хейт, просто помню работу ног Коби, Трейси или даже Дерозана, а сейчас тепличные условия для набора тридцатника в среднем …
там, вроде, какие-то новые правила по пробежкам.
Об этом и речь. Многие статистические данные стали мусорными. Как триплдаблы собирают все кому не лень
Шарлотт, что вы такое? Продолжайте в том же духе. На вас приятно смотреть, такие драйвовые парни
ШГА сносит Брансона в атаке - судьи делают вид, что ничего не было, чтобы не давать 3 фол.
Хорнетс наглядно показывают, что будут делать с Востоком в ПО
В ПО, если они туда вообще выйдут, они отлетят в 1-м раунде.
Ну все, убили игру полосатые.
Опупеть, у Шарлот больше побед, чем поражений, давненько такого не было
У меня почему то, когда слышу эту команду, то всегда ассоциация с Макси Боксом)
Богзом
Дать такой фол Нью-Йорку это опозорить НБА и само судейство в целом. После челленджа на аут.
Изначально брали челлендж не потому что думали что от КЭТа ушел, а потому что считали что при подборе у КЭТа контакт был не с мячём а с рукой и головой Дорта. А это как бы фол. Что повтор и показал.
Это не фол, а позор НБА. Такие фолы есть абсолютно а каждом владенит. Если такие касания свистеть, игра встанет и баскетбола не будет. В этом и фарс челленджа. Там дают то, что абсолютно никогда не дадут без повтора. Фу. Не игра, а балет, реально.
Хоспади они каждые 10 секунд таймауты и челленджи брать будут? Смотреть невозможно с этими паузами
Да, зато с таким темпом хоть три бэк-ту-бэка играть) Таймауты 30 сек, сейчас идут по 5 минут, еще рекламные паузы, какие-нибудь кони на мопеде, китаянки на шестах и прочая активити еще минут 10)
Ну я вообще к таким приколам привычен ибо смотрю и НФЛ и МЛБ,но вчера в Ньй-Йорке жесточайще темп игры был убит в 4-ой четверти
Бостон дома против Шарлот. Тут никакой Тейтум не поможет.
Достали эти судьи в Нью-йорке - такая игра, они начинают свистеть любое касание, дайте им разобраться в борьбе.
