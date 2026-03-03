2

Мозес Муди повредил запястье и плечо в матче с «Клипперс»

Мозес Муди получил две травмы в игре с «Клипперс», но доиграл матч.

Мозес Муди получил травмы запястья и плеча в матче с «Клипперс». Как сообщает журналист Дэнни Эмерман , защитник «Голден Стэйт» сумел доиграть встречу до конца, набрав 10 очков, 3 подбора и 1 передачу за 25 минут, однако его состояние вызывает беспокойство.

Участие 23-летнего игрока в матче против «Хьюстона» в четверг остается под вопросом. В ближайшие дни команда проведет повторную оценку повреждений.

В текущем сезоне Муди набирает в среднем 11,9 очка и 3,3 подбора за игру. «Уорриорз» с результатом 31-30 занимают восьмое место на Западе.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница журналиста Дэнни Эмермана в соцсети X
logoГолден Стэйт
logoКлипперс
logoМозес Муди
травмы
logoНБА
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Слишком много травм у гс
Ну такой лоад менеджмент у физрука. Я удивляюсь как не сломался Подз еще, у него наибольшие минуты. Остальные лидеры уже все с травмами - Шеф, Джимбо, Ричардс. Ну вот еще Грин чертяка держится, но уже не играет толком.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Новичок «Уорриорс» Уилл Ричард передвигается в защитном ботинке
3 марта, 07:33
Стив Керр о состоянии Порзингиса: «Немного загадочная история»
3 марта, 05:12
«Мысли Стефа были где‑то на поле для гольфа». Блэйк Гриффин прокомментировал реакцию Карри на речь Дрэймонда Грина
2 марта, 19:28
Рекомендуем
Главные новости
Евролига. 28 очков Хортон-Такера принесли «Фенербахче» победу над «Монако», «Валенсия» выиграла у «Жальгириса» и другие результаты
сегодня, 21:39
НБА. «Сан-Антонио» сыграет с «Детройтом», «Денвер» примет «Лейкерс» и другие матчи
сегодня, 21:13
Стивен Эй Смит: «Док Риверс завершит карьеру после этого сезона»
сегодня, 20:28
Дилан Харпер: «Не сравниваю себя с другими новичками. Нужно бежать свою дистанцию»
сегодня, 19:50
Энтони Дэвис пропустит еще как минимум 2 недели
сегодня, 19:26
«Шарлотт» – лучшая команда НБА по трехочковым в 2026 году
сегодня, 18:35Фото
Джейсон Тейтум восстановился после разрыва ахилла и готов сыграть с «Далласом»
сегодня, 18:15
Джош Гидди надеется, что перестройка «Чикаго» пройдет быстро: «В «Оклахоме» мы прошли путь от худшей команды до лучшей всего за 24 месяца»
сегодня, 18:01
Тимофей Мозгов назвал пятерку сильнейших соперников в карьере: «Шак, Газоль, Леброн, Кобе, Карри»
сегодня, 17:40
Леброн Джеймсу осталось реализовать всего три броска с игры, чтобы превзойти рекорд Карима Абдул-Джаббара по этому показателю
сегодня, 17:20Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Джабари Паркер о переходе в «Ховентуд»: «Мне было суждено оказаться здесь»
сегодня, 20:45
«Хапоэль» продлил контракт с Джонатаном Мотли на два года с опцией третьего
сегодня, 19:07
Евролига перенесла матч «Партизан» – «Виртус» на день раньше, проигнорировав возражения белградского клуба
сегодня, 18:47
«Монако» и Йоан Макунду расторгли контракт по взаимному согласию
сегодня, 16:25Фото
Премьер-лига. Женщины. «Нефтяник» проиграл новосибирскому «Динамо»
сегодня, 16:05
Участие Матиаса Лессора в дерби против «Олимпиакоса» под вопросом
сегодня, 15:31
Тимофей Мозгов: «В ЦСКА меня забраковали, и я поехал в «Химки»
сегодня, 14:59
Шейк Милтон о возвращении из Дубая: «Все это было довольно безумно. Рад, что вернулся»
сегодня, 14:47
Тимофей Мозгов: «Я больше не считаю себя профессионалом. Не тренируюсь столько, как раньше»
сегодня, 14:14
Демар Дерозан: «Никогда не знаешь, когда состоится последний матч. Моя карьера близка к завершению»
сегодня, 13:55
Рекомендуем