Мозес Муди повредил запястье и плечо в матче с «Клипперс»
Мозес Муди получил две травмы в игре с «Клипперс», но доиграл матч.
Мозес Муди получил травмы запястья и плеча в матче с «Клипперс». Как сообщает журналист Дэнни Эмерман , защитник «Голден Стэйт» сумел доиграть встречу до конца, набрав 10 очков, 3 подбора и 1 передачу за 25 минут, однако его состояние вызывает беспокойство.
Участие 23-летнего игрока в матче против «Хьюстона» в четверг остается под вопросом. В ближайшие дни команда проведет повторную оценку повреждений.
В текущем сезоне Муди набирает в среднем 11,9 очка и 3,3 подбора за игру. «Уорриорз» с результатом 31-30 занимают восьмое место на Западе.
Опубликовал: opimakh.ilya
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Слишком много травм у гс
Ну такой лоад менеджмент у физрука. Я удивляюсь как не сломался Подз еще, у него наибольшие минуты. Остальные лидеры уже все с травмами - Шеф, Джимбо, Ричардс. Ну вот еще Грин чертяка держится, но уже не играет толком.
