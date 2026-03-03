Мозес Муди повредил запястье и плечо в матче с «Клипперс»

Мозес Муди получил две травмы в игре с «Клипперс», но доиграл матч.

Мозес Муди получил травмы запястья и плеча в матче с «Клипперс». Как сообщает журналист Дэнни Эмерман , защитник «Голден Стэйт» сумел доиграть встречу до конца, набрав 10 очков, 3 подбора и 1 передачу за 25 минут, однако его состояние вызывает беспокойство.

Участие 23-летнего игрока в матче против «Хьюстона» в четверг остается под вопросом. В ближайшие дни команда проведет повторную оценку повреждений.

В текущем сезоне Муди набирает в среднем 11,9 очка и 3,3 подбора за игру. «Уорриорз» с результатом 31-30 занимают восьмое место на Западе.