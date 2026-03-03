Рич Пол о критике Байрона Скотта в адрес Леброна Джеймса: «Иногда старшие говорят то, что не заслуживает уважения»
Рич Пол ответил на критику в адрес Леброна после резких слов легенды «Лейкерс».
Рич Пол, агент Леброна Джеймса, отреагировал на критику со стороны легенды «Лейкерс» Байрона Скотта, ранее заявившего, что 41-летнему форварду стоит покинуть Лос-Анджелес.
«Можно сказать или сделать что-то, что в моменте кажется правильным или эффектным, но со стороны выглядит глупо – и, скорее всего, таковым и является, оставаясь глупостью навсегда.
Меня всегда учили уважать старших. Уважать всех, но особенно старших. Но иногда я сижу и думаю: а что делать, когда старшие поступают или высказываются так, что это действительно не заслуживает уважения? И в последнее время такого происходит немало», – заявил Пол в подкасте Game Over.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: подкаст Game Over
