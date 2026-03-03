Яннис Адетокумбо о травмах: Я не старый, но уже не молод.

Яннис Адетокумбо признался, что в этом сезоне ему приходится играть через боль и что, возможно, ему стоило быть умнее в вопросах восстановления.

«Я просто упрямый. Мне нужно быть умнее. Я не старый, но определенно уже не молод. Когда сталкиваешься с множеством травм мягких тканей, это тяжело. У меня ощущение, будто весь год я выступаю не в оптимальных условиях», – сказал форвард «Милуоки ».

Двукратный MVP вернулся на площадку после растяжения икроножной мышцы – второй подобной травмы в этом году – и набрал 19 очков и 11 подборов за 25 минут в матче с «Бостоном» (81:108).