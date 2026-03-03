Никола Милутинов вернулся к тренировкам и готов сыграть в дерби с «Панатинаикосом»
«Олимпиакос» может рассчитывать на Милутинова в важнейшем матче Евролиги.
«Олимпиакос» получит серьезное усиление перед дерби с «Панатинаикосом»: Никола Милутинов вернулся к полноценным тренировкам и готовится выйти на площадку. Как сообщает Sport24, сербский центровой полностью восстановился после перелома большого пальца, полученного в матче полуфинале кубка Греции.
Участие Саши Везенкова в матче остается под вопросом. Бывший MVP Евролиги продолжает заниматься по индивидуальной программе из-за проблем со спиной, которые возникли у него в финале кубка.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Sport24
