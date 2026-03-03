Евгений Богачев о ситуации со Шведом и Лопатиным: «Я сам очень переживаю. Надеемся, что ребят постепенно вывезут из ОАЭ»

Президент УНИКСа высказался о ситуации с игроками, застрявшими в ОАЭ.

Президент УНИКСа Евгений Богачев рассказал о ситуации с Алексеем Шведом и Андреем Лопатиным , которые остались в ОАЭ после закрытия воздушного пространства.

«Мы с Алексеем и Андреем постоянно поддерживаем связь. Написали, что первый рейс с туристами, которые были в ОАЭ, прилетел в Казань. Много наших соотечественников сейчас в ОАЭ. Наверное, постепенно вывозить будут как‑то. Надеемся. Я сам переживаю очень. К тому же 7 марта у нас игра», – отметил Богачев.