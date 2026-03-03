  • Спортс
  • Евгений Богачев о ситуации со Шведом и Лопатиным: «Я сам очень переживаю. Надеемся, что ребят постепенно вывезут из ОАЭ»
4

Президент УНИКСа высказался о ситуации с игроками, застрявшими в ОАЭ.

Президент УНИКСа Евгений Богачев рассказал о ситуации с Алексеем Шведом и Андреем Лопатиным, которые остались в ОАЭ после закрытия воздушного пространства.

«Мы с Алексеем и Андреем постоянно поддерживаем связь. Написали, что первый рейс с туристами, которые были в ОАЭ, прилетел в Казань. Много наших соотечественников сейчас в ОАЭ. Наверное, постепенно вывозить будут как‑то. Надеемся. Я сам переживаю очень. К тому же 7 марта у нас игра», – отметил Богачев.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Матч ТВ
4 комментария
Ну, Швед из Белгорода, поэтому он наверно знает, что там происходит. Его не напугать.
Ответ Игорь Черных
Вот бы жить в той вселенной, где Швед действительно "наверное знает, как в Белгороде" и помогает жителям этой области, благодаря своим ооочень немаленьким ресурсам....а прямо здесь и сейчас не думаю, что кто то из Белгородской области переживает, как там Алёшенька и чем они ему могут помочь вернуться из отпуска, который стоил ну как минимум как построить целую баскетбольную площадку, а то даже и целую школу...
Ответ Невралгия Ребрачи
Я с сарказмом...
