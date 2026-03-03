Димитрис Итудис: «Недалеко от моего дома произошел очень мощный взрыв, и, к сожалению, погибла женщина»

Итудис поделился личной историей, связанной с обстановкой в Тель-Авиве.

Главный тренер «Хапоэля » Димитрис Итудис рассказал о личном моменте, описывающем ситуацию в Тель-Авиве после начавшейся военной операции против Ирана, и об усилиях, которые были приложены клубом для переезда за границу.

«К сожалению, у меня был очень неприятный опыт. Моя квартира находится в центре Тель-Авива, недалеко от посольства Греции и нескольких правительственных зданий. Примерно в 700 метрах от моего дома произошел очень мощный взрыв, и, к сожалению, погибла женщина. Взрыв был чрезвычайно громким, это то, что никому не следовало бы испытывать. Мне пришлось уехать и провести ночь в отеле. Я надеюсь на мир и любовь и на то, что мы будем учить молодые поколения лучшему.

Команда направляется в Софию, где начался наш баскетбольный сезон и где, по сути, он теперь продолжится. Я не представляю, как игры могут вернуться в Израиль при текущих обстоятельствах. Тот факт, что нам удалось покинуть Тель-Авив, является результатом огромных усилий организации. Мы находились в постоянном контакте с посольством Греции в Тель-Авиве и благодаря очень хорошо организованной операции смогли уехать и продолжить нашу работу в нашем собственном маленьком баскетбольном мире», – рассказал Итудис.

«Хапоэль» занимает пятое место в турнирной таблице Евролиги с результатом 17-11, борясь за выход в плей-офф.