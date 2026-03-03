  • Спортс
Алекса Аврамович после проигрыша Турции: «Надеюсь, что в следующее окно у нас приедут все игроки»

Аврамович: Надеюсь, что в следующее окно ФИБА у нас приедут все игроки.

Сборная Сербии проиграла два матча за три дня сборной Турции в рамках квалификации к чемпионату мира.

Сербский защитник «Дубая» Алекса Аврамович, который смог присоединиться к национальной команде только перед второй игрой, поделился своими мыслями.

«Поздравляю Турцию с заслуженной победой. По сравнению с командой, с которой мы играли на Евробаскете, у них отсутствовало только два игрока НБА – Шенгюн и Бона. И все равно, поздравляю с победой.

Я очень горд нашим подходом к игре. Все потери и ошибки, которые мы совершили, мы компенсировали 22 подборами в нападении и 21 передачей. Это показывает, что мы не были эгоистичны и хорошо делились мячом. Никаких оправданий – я играю в окнах ФИБА уже девять лет и знаю, как это работает. У нас было всего два дня вместе, но такова реальность. Мы вышли, выложились полностью, но этого не хватило для победы в такой атмосфере. Очень важно, что мы никогда не сдавались. Никогда. Они вели в счете, мы возвращались.

Мы должны проанализировать свою игру и вернуться. Я бывал в еще более сложных ситуациях, когда у нас было еще меньше шансов. Сейчас у нас 2-2. Я надеюсь, что в следующее окно у нас приедут все игроки. И, наконец, еще раз поздравляю всех членов тренерского штаба, всех в федерации и моих товарищей по команде», – заключил Аврамович.

Сербии предстоит провести оставшиеся два матча в июле – выездную игру против Швейцарии и домашнюю встречу с Боснией и Герцеговиной. В случае победы над Швейцарией команда выйдет во второй этап вместе с Турцией и Боснией.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Eurohoops
Чемпионат мира по баскетболу 2027
logoАлекса Аврамович
logoсборная Сербии
