0

«Анадолу Эфес» расстался со спортивным директором Исмаилом Шенолом

Шенол больше не работает в «Анадолу Эфесе».

«Анадолу Эфес» объявил о прекращении сотрудничества со спортивным директором команды Исмаилом Шенолом. Стороны приняли решение расстаться по взаимному согласию.

В официальном заявлении клуба выражается благодарность Шенолу за его вклад в развитие команды, а также содержатся пожелания успехов в его дальнейшей профессиональной карьере.

Шенол присоединился к турецкому гранду в конце 2024 года, привнеся в клуб более чем 20-летний опыт работы в баскетбольной сфере. До прихода в «Анадолу Эфес» он был известен как редактор, спортивный комментатор и аналитик, а также работал в медиа и занимался скаутингом для клубов Евролиги и НБА.

На данный момент «Анадолу Эфес» находится в нижней части турнирной таблицы Евролиги, занимая 17-е место с результатом 9-20.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети «Анадолу Эфеса»
logoАнадолу Эфес
Исмаил Шенол
logoчемпионат Турции
переходы
logoЕвролига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Евролига. 29 очков Хортон-Такера помогли «Фенербахче» победить «Партизан», «Жальгирис» одолел «Олимпиакос» в двойном овертайме и другие результаты
25 февраля, 21:35
«Анадолу Эфес» продлил контракт с Каем Джонсом
15 февраля, 14:05Фото
Спортивный директор «Анадолу Эфеса»: «В этом сезоне мы не провели ни одной полноценной тренировки в полном составе»
22 января, 14:35
Рекомендуем
Главные новости
Евролига. 28 очков Хортон-Такера принесли «Фенербахче» победу над «Монако», «Валенсия» выиграла у «Жальгириса» и другие результаты
сегодня, 21:39
НБА. «Сан-Антонио» сыграет с «Детройтом», «Денвер» примет «Лейкерс» и другие матчи
сегодня, 21:13
Стивен Эй Смит: «Док Риверс завершит карьеру после этого сезона»
сегодня, 20:28
Дилан Харпер: «Не сравниваю себя с другими новичками. Нужно бежать свою дистанцию»
сегодня, 19:50
Энтони Дэвис пропустит еще как минимум 2 недели
сегодня, 19:26
«Шарлотт» – лучшая команда НБА по трехочковым в 2026 году
сегодня, 18:35Фото
Джейсон Тейтум восстановился после разрыва ахилла и готов сыграть с «Далласом»
сегодня, 18:15
Джош Гидди надеется, что перестройка «Чикаго» пройдет быстро: «В «Оклахоме» мы прошли путь от худшей команды до лучшей всего за 24 месяца»
сегодня, 18:01
Тимофей Мозгов назвал пятерку сильнейших соперников в карьере: «Шак, Газоль, Леброн, Кобе, Карри»
сегодня, 17:40
Леброн Джеймсу осталось реализовать всего три броска с игры, чтобы превзойти рекорд Карима Абдул-Джаббара по этому показателю
сегодня, 17:20Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Джабари Паркер о переходе в «Ховентуд»: «Мне было суждено оказаться здесь»
сегодня, 20:45
«Хапоэль» продлил контракт с Джонатаном Мотли на два года с опцией третьего
сегодня, 19:07
Евролига перенесла матч «Партизан» – «Виртус» на день раньше, проигнорировав возражения белградского клуба
сегодня, 18:47
«Монако» и Йоан Макунду расторгли контракт по взаимному согласию
сегодня, 16:25Фото
Премьер-лига. Женщины. «Нефтяник» проиграл новосибирскому «Динамо»
сегодня, 16:05
Участие Матиаса Лессора в дерби против «Олимпиакоса» под вопросом
сегодня, 15:31
Тимофей Мозгов: «В ЦСКА меня забраковали, и я поехал в «Химки»
сегодня, 14:59
Шейк Милтон о возвращении из Дубая: «Все это было довольно безумно. Рад, что вернулся»
сегодня, 14:47
Тимофей Мозгов: «Я больше не считаю себя профессионалом. Не тренируюсь столько, как раньше»
сегодня, 14:14
Демар Дерозан: «Никогда не знаешь, когда состоится последний матч. Моя карьера близка к завершению»
сегодня, 13:55
Рекомендуем