«Анадолу Эфес» расстался со спортивным директором Исмаилом Шенолом

Шенол больше не работает в «Анадолу Эфесе».

«Анадолу Эфес » объявил о прекращении сотрудничества со спортивным директором команды Исмаилом Шенолом. Стороны приняли решение расстаться по взаимному согласию.

В официальном заявлении клуба выражается благодарность Шенолу за его вклад в развитие команды, а также содержатся пожелания успехов в его дальнейшей профессиональной карьере.

Шенол присоединился к турецкому гранду в конце 2024 года, привнеся в клуб более чем 20-летний опыт работы в баскетбольной сфере. До прихода в «Анадолу Эфес» он был известен как редактор, спортивный комментатор и аналитик, а также работал в медиа и занимался скаутингом для клубов Евролиги и НБА.

На данный момент «Анадолу Эфес» находится в нижней части турнирной таблицы Евролиги, занимая 17-е место с результатом 9-20.