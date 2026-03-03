Блок-шот Джастина Шэмпени и данк Кейонте Джорджа стали лучшими моментами игрового дня НБА
НБА представила подборку лучших моментов матчей 2 марта.
В топ-5 хайлайтов, составленный НБА, среди прочих попали защитник «Юты» Кейонте Джордж, форвард «Вашингтона» Джастин Шэмпени и центровой «Голден Стэйт» Эл Хорфорд.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
Это красота! Редко такую игру увидишь
