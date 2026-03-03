Уилл Харди: «Если знаете хорошую схему защиты против Йокича, пожалуйста, напишите мне»

Харди: Если знаете хорошую схему защиты против Йокича, пожалуйста, напишите мне.

Главный тренер «Юты» Уилл Харди пошутил о том, что против суперзвезды «Денвера » Николы Йокича трудно найти хороший вариант защиты.

«В лиге были некоторые другие команды, которые защищались против Йокича с помощью «маленьких». Суть в том, чтобы пытаться измотать его, затруднить получение мяча... Если вы знаете хорошую схему защиты против Йокича, пожалуйста, напишите мне», – сказал Харди.

В сегодняшнем матче Йокич отметился 22 очками (6 из 11 с игры, 10 из 11 штрафных), 12 подборами и 5 передачами. «Наггетс» выстояли в близкой концовке – 128:125.