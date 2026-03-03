19

Уилл Харди: «Если знаете хорошую схему защиты против Йокича, пожалуйста, напишите мне»

Главный тренер «Юты» Уилл Харди пошутил о том, что против суперзвезды «Денвера» Николы Йокича трудно найти хороший вариант защиты.

«В лиге были некоторые другие команды, которые защищались против Йокича с помощью «маленьких». Суть в том, чтобы пытаться измотать его, затруднить получение мяча... Если вы знаете хорошую схему защиты против Йокича, пожалуйста, напишите мне», – сказал Харди.

В сегодняшнем матче Йокич отметился 22 очками (6 из 11 с игры, 10 из 11 штрафных), 12 подборами и 5 передачами. «Наггетс» выстояли в близкой концовке – 128:125.

Странно было смотреть на такой баскетбол, было странно видеть как Эти "маленькие" защищались против Йокича, я и не знал что в баскетболе можно двумя руками (в прямом смысле) держать соперника за ноги и корпус чтобы просто не дать игроку перемещаться по площадке, это просто дерь...о какое то а не игра в баскетбол.(((
Видать я не очень хорошо знаком с правилами баскетбола(((
согласен, тоже в прошлом сезоне охреневал, когда Карузо тупо лупил Николу всю игру, толкал и т.д., и по итогу только пару фолов свистнули.
Естественно, Никола после такого выходит из себя и может кого-то лупануть или раздавить, как сегодня
Защищающийся должен шептать Йокичу на ухо, что его лошадь у них в заложниках и ему сегодня сильно стараться не нужно.
Лучший вариант защиты против Йокича это 30 банок его любимого пива + 2 литра ракии + трансляция топовых скачек (желательно с участием его любимых лошадей, но скорее всего они только летом проводятся, хитрый серб всё давно предусмотрел!) и тогда, может быть в игре с Вами он отметится чем то вроде 20+8+8, но это неточно .... Может с похмелья и 50+20+15 на Вас обрушить, если настроение будет.....
