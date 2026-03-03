Уго Гонсалес установил рекорды карьеры по очкам (18), подборам (16) и перехватам (3)
Гонсалес провел лучший матч карьеры.
В матче против «Милуоки» новичок «Бостона» Уго Гонсалес обновил личные рекорды сразу в нескольких статистических категориях.
За 35 минут на паркете Гонсалес набрал лучшие в карьере 18 очков, 16 подборов и 3 перехвата. 20-летний испанец реализовал 7 из 15 бросков с игры, 3 из 8 трехочковых и 1 из 3 штрафных, добавив ко всему 2 блок-шота.
«Селтикс» разгромили «Бакс», несмотря на возвращение в строй суперзвезды «оленей» Янниса Адетокумбо – 108:81.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Hoops Showtime в соцсети X
Бостон получил топового игрока в будущем ... ну и сборная Испания тоже
защита огонь и в нападении шмаляет, топ
испанец хорош, с реала за ним слежу малех
Уго уже входит в топ-10 прошедшего драфта, однозначно стил Бостона
На Алькарасика похож
