Уго Гонсалес установил рекорды карьеры по очкам (18), подборам (16) и перехватам (3)

Гонсалес провел лучший матч карьеры.

В матче против «Милуоки» новичок «Бостона » Уго Гонсалес обновил личные рекорды сразу в нескольких статистических категориях.

За 35 минут на паркете Гонсалес набрал лучшие в карьере 18 очков, 16 подборов и 3 перехвата. 20-летний испанец реализовал 7 из 15 бросков с игры, 3 из 8 трехочковых и 1 из 3 штрафных, добавив ко всему 2 блок-шота.

«Селтикс» разгромили «Бакс», несмотря на возвращение в строй суперзвезды «оленей» Янниса Адетокумбо – 108:81.