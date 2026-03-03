Видео
8

Уго Гонсалес установил рекорды карьеры по очкам (18), подборам (16) и перехватам (3)

Гонсалес провел лучший матч карьеры.

В матче против «Милуоки» новичок «Бостона» Уго Гонсалес обновил личные рекорды сразу в нескольких статистических категориях.

За 35 минут на паркете Гонсалес набрал лучшие в карьере 18 очков, 16 подборов и 3 перехвата. 20-летний испанец реализовал 7 из 15 бросков с игры, 3 из 8 трехочковых и 1 из 3 штрафных, добавив ко всему 2 блок-шота.

«Селтикс» разгромили «Бакс», несмотря на возвращение в строй суперзвезды «оленей» Янниса Адетокумбо – 108:81.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Hoops Showtime в соцсети X
logoУго Гонсалес
logoБаскетбол - видео
logoБостон
logoНБА
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Бостон получил топового игрока в будущем ... ну и сборная Испания тоже
защита огонь и в нападении шмаляет, топ
испанец хорош, с реала за ним слежу малех
Уго уже входит в топ-10 прошедшего драфта, однозначно стил Бостона
На Алькарасика похож
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Маззулла – мастер. Выпустил игрока за 2 секунды до сирены, чтобы тот спас «Бостон»
24 января, 10:20
Уго Гонсалес: «Как я стал отличным защитником? Брансон отгрузил нам 30 очков, так что сегодня не тот день, чтобы говорить, что я отличный защитник»
25 октября 2025, 05:57
Джо Маззулла: «У Уго Гонсалеса нет никаких проблем с пониманием. Взбесила статья о его сложностях с английским»
11 октября 2025, 15:43
Рекомендуем
Главные новости
Евролига. 28 очков Хортон-Такера принесли «Фенербахче» победу над «Монако», «Валенсия» выиграла у «Жальгириса» и другие результаты
сегодня, 21:39
НБА. «Сан-Антонио» сыграет с «Детройтом», «Денвер» примет «Лейкерс» и другие матчи
сегодня, 21:13
Стивен Эй Смит: «Док Риверс завершит карьеру после этого сезона»
сегодня, 20:28
Дилан Харпер: «Не сравниваю себя с другими новичками. Нужно бежать свою дистанцию»
сегодня, 19:50
Энтони Дэвис пропустит еще как минимум 2 недели
сегодня, 19:26
«Шарлотт» – лучшая команда НБА по трехочковым в 2026 году
сегодня, 18:35Фото
Джейсон Тейтум восстановился после разрыва ахилла и готов сыграть с «Далласом»
сегодня, 18:15
Джош Гидди надеется, что перестройка «Чикаго» пройдет быстро: «В «Оклахоме» мы прошли путь от худшей команды до лучшей всего за 24 месяца»
сегодня, 18:01
Тимофей Мозгов назвал пятерку сильнейших соперников в карьере: «Шак, Газоль, Леброн, Кобе, Карри»
сегодня, 17:40
Леброн Джеймсу осталось реализовать всего три броска с игры, чтобы превзойти рекорд Карима Абдул-Джаббара по этому показателю
сегодня, 17:20Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Джабари Паркер о переходе в «Ховентуд»: «Мне было суждено оказаться здесь»
сегодня, 20:45
«Хапоэль» продлил контракт с Джонатаном Мотли на два года с опцией третьего
сегодня, 19:07
Евролига перенесла матч «Партизан» – «Виртус» на день раньше, проигнорировав возражения белградского клуба
сегодня, 18:47
«Монако» и Йоан Макунду расторгли контракт по взаимному согласию
сегодня, 16:25Фото
Премьер-лига. Женщины. «Нефтяник» проиграл новосибирскому «Динамо»
сегодня, 16:05
Участие Матиаса Лессора в дерби против «Олимпиакоса» под вопросом
сегодня, 15:31
Тимофей Мозгов: «В ЦСКА меня забраковали, и я поехал в «Химки»
сегодня, 14:59
Шейк Милтон о возвращении из Дубая: «Все это было довольно безумно. Рад, что вернулся»
сегодня, 14:47
Тимофей Мозгов: «Я больше не считаю себя профессионалом. Не тренируюсь столько, как раньше»
сегодня, 14:14
Демар Дерозан: «Никогда не знаешь, когда состоится последний матч. Моя карьера близка к завершению»
сегодня, 13:55
Рекомендуем