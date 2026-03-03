Тайрон Лю: «Выпускаем Гарлэнда со скамейки, чтобы ему не приходилось играть вместе с Каваем»
Лю объяснил решение выпускать Гарлэнда со скамейки запасных.
Разыгрывающий Дариус Гарлэнд дебютировал за «Клипперс» в сегодняшнем матче против «Голден Стэйт» (победа 114:101).
Главный тренер «Лос-Анджелеса» Тайрон Лю пояснил, почему Гарлэнд не вышел в стартовом составе.
«Мы выпускаем его со скамейки, чтобы ему не приходилось играть вместе с Каваем. Чтобы он мог поймать свой собственный ритм и чтобы все розыгрыши проходили через него. Чтобы он действовал агрессивно и задавал темп. Вот логика этого решения… Он будет выходить со скамейки, пока мы не увеличим его игровые минуты. А потом, конечно, он будет в старте», – сказал Лю.
Против «Уорриорс» Гарлэнд отыграл 23 минуты и отметился 12 очками (4 из 9 с игры, 2 из 7 из-за дуги, 2 из 2 с линии), 2 подборами и 2 передачами при 5 потерях.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Очень хочется, чтоб у малыша всё получилось. РФ-болельщики Курганского Автобусного будут по-прежнему рады успехам Дариуса))
Очень хочется, чтоб у малыша всё получилось. РФ-болельщики Курганского Автобусного будут по-прежнему рады успехам Дариуса))
Болельщики ЛАКокрасочного парусного завода будут рады успехам Бороды и Кавс 🫡✌️
Симпатичная команда у Лю, но многое будет зависеть как к По Кавай подойдет по здоровью, если в форме, то никому дарить не будут точно парусники...
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем