Тайрон Лю: «Выпускаем Гарлэнда со скамейки, чтобы ему не приходилось играть вместе с Каваем»

Лю объяснил решение выпускать Гарлэнда со скамейки запасных.

Разыгрывающий Дариус Гарлэнд дебютировал за «Клипперс » в сегодняшнем матче против «Голден Стэйт» (победа 114:101).

Главный тренер «Лос-Анджелеса» Тайрон Лю пояснил, почему Гарлэнд не вышел в стартовом составе.

«Мы выпускаем его со скамейки, чтобы ему не приходилось играть вместе с Каваем . Чтобы он мог поймать свой собственный ритм и чтобы все розыгрыши проходили через него. Чтобы он действовал агрессивно и задавал темп. Вот логика этого решения… Он будет выходить со скамейки, пока мы не увеличим его игровые минуты. А потом, конечно, он будет в старте», – сказал Лю.

Против «Уорриорс» Гарлэнд отыграл 23 минуты и отметился 12 очками (4 из 9 с игры, 2 из 7 из-за дуги, 2 из 2 с линии), 2 подборами и 2 передачами при 5 потерях.