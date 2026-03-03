Видео
12

Даг Кристи сильно взбодрился, использовав нюхательную соль

Тренер Кристи использовал нюхательную соль.

В трансляцию матча «Лейкерс» и «Сакраменто» попал момент, где главный тренер «Кингс» Даг Кристи вдыхает нюхательную соль, чтобы взбодриться.

Обычно ее используют игроки, но Кристи, проведший в НБА 15 сезонов, по-видимому, сохранил привычку.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Kings on NBCS
logoСакраменто
Даг Кристи
logoБаскетбол - видео
logoНБА
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Драг Кристи
Реагирует как Туко Саламанка
Ответ Илья Купол
Реагирует как Туко Саламанка
Да, ппц как похоже 😂
Ответ Илья Купол
Реагирует как Туко Саламанка
Tight! Tight! Tight!
Только и остаётся будучи тренером Сакраменто сидеть и нюхать
Ответ boller_73
Только и остаётся будучи тренером Сакраменто сидеть и нюхать
Помню лет 17 назад все говорили, что Керр нюхает клей, потому что обменял Мэриона на Шака. Сейчас вот Даг нюхает соль
Ответ Daff Rogers
Помню лет 17 назад все говорили, что Керр нюхает клей, потому что обменял Мэриона на Шака. Сейчас вот Даг нюхает соль
А у Керра сейчас всё керрово
Хорошо чувака торкнуло
Главное не пересолить
Тут он прав, без допинга в сон клонит смотреть как его команда играет)
Рекомендуем