Даг Кристи сильно взбодрился, использовав нюхательную соль
Тренер Кристи использовал нюхательную соль.
В трансляцию матча «Лейкерс» и «Сакраменто» попал момент, где главный тренер «Кингс» Даг Кристи вдыхает нюхательную соль, чтобы взбодриться.
Обычно ее используют игроки, но Кристи, проведший в НБА 15 сезонов, по-видимому, сохранил привычку.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Kings on NBCS
12 комментариев
Драг Кристи
Реагирует как Туко Саламанка
Да, ппц как похоже 😂
Tight! Tight! Tight!
Только и остаётся будучи тренером Сакраменто сидеть и нюхать
Помню лет 17 назад все говорили, что Керр нюхает клей, потому что обменял Мэриона на Шака. Сейчас вот Даг нюхает соль
А у Керра сейчас всё керрово
Ядрёная!!!
Хорошо чувака торкнуло
Главное не пересолить
Тут он прав, без допинга в сон клонит смотреть как его команда играет)
