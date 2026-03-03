Даг Кристи сильно взбодрился, использовав нюхательную соль

Тренер Кристи использовал нюхательную соль.

В трансляцию матча «Лейкерс» и «Сакраменто » попал момент, где главный тренер «Кингс» Даг Кристи вдыхает нюхательную соль, чтобы взбодриться.

Обычно ее используют игроки, но Кристи, проведший в НБА 15 сезонов, по-видимому, сохранил привычку.