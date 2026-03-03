Трэй Янг сразу после удаления: «Я обязательно привнесу эту энергию и боевой настрой, когда вернусь ради своих братьев!»
Янг обратился к болельщикам «Вашингтона» после своего удаления.
Звездный разыгрывающий «Вашингтона» Трэй Янг заработал удаление в матче против «Хьюстона», несмотря на то, что не принимал участия в игре.
Еще до конца матча Янг поспешил оставить обращение к болельщикам «Уизардс» в соцсетях.
«Не ждите, что меня будут удалять еще много раз, округ Колумбия 😂... но я обязательно привнесу эту энергию и боевой настрой, когда вернусь ради своих братьев! 🫶🏽» – написал Янг.
Ожидается, что разыгрывающий, пропускающий матчи с 27 декабря, дебютирует за «Вашингтон» в четверг в игре с «Ютой».
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Трэя Янга
Комментатор вчера так сильно смеялся. Я, говорит, никогда такого не видел, чтоб со скамейки удаляли. Даже я такое видел, а я не фанат, просто иногда смотрю какую-нибудь игру.
понабирают людей с улицы, но так как речь идёт о современной американской лиге - то по гендерным квотам...
Да наш комментатор, на AANBA.
