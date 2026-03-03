Трэй Янг сразу после удаления: «Я обязательно привнесу эту энергию и боевой настрой, когда вернусь ради своих братьев!»

Янг обратился к болельщикам «Вашингтона» после своего удаления.

Звездный разыгрывающий «Вашингтона » Трэй Янг заработал удаление в матче против «Хьюстона», несмотря на то, что не принимал участия в игре.

Еще до конца матча Янг поспешил оставить обращение к болельщикам «Уизардс» в соцсетях.

«Не ждите, что меня будут удалять еще много раз, округ Колумбия 😂... но я обязательно привнесу эту энергию и боевой настрой, когда вернусь ради своих братьев! 🫶🏽» – написал Янг.

Ожидается, что разыгрывающий, пропускающий матчи с 27 декабря, дебютирует за «Вашингтон» в четверг в игре с «Ютой».