Леброн Джеймс «помахал» хейтерам: «Я просто ребенок на перемене, играющий на своей любимой площадке»

Джеймс обратился к своим хейтерам в соцсетях.

Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс, по-видимому, продолжает получать удовольствие от игры в свой 23-й сезон.

41-летний форвард в соцсетях обратился к своим хейтерам.

«Просто ребенок на перемене, играющий на своей любимой площадке 🛝 👑. ЧИСТАЯ РАДОСТЬ! 👋🏾 хейтеры 😁», – написал Джеймс, прикрепив несколько фотографий.

В текущем сезоне форвард является третьим лучшим бомбардиром «озерников», набирая в среднем 21,6 очка, а также 5,6 подбора и 7 передач.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Леброна Джеймса
Да, помню выходишь на перемену, получаешь свои 50 миллионов долларов и идешь веселиться. Хорошие времена были.
Он красавчик
Дед только входит в прайм
Веселится дедуля !😂😂😂
Ну позитивно играет последнее время веселится, show time. Вот только результаты не радуют, но там не только Леброн виноват
