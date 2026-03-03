Леброн Джеймс «помахал» хейтерам: «Я просто ребенок на перемене, играющий на своей любимой площадке»
Джеймс обратился к своим хейтерам в соцсетях.
Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс, по-видимому, продолжает получать удовольствие от игры в свой 23-й сезон.
41-летний форвард в соцсетях обратился к своим хейтерам.
«Просто ребенок на перемене, играющий на своей любимой площадке 🛝 👑. ЧИСТАЯ РАДОСТЬ! 👋🏾 хейтеры 😁», – написал Джеймс, прикрепив несколько фотографий.
В текущем сезоне форвард является третьим лучшим бомбардиром «озерников», набирая в среднем 21,6 очка, а также 5,6 подбора и 7 передач.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Леброна Джеймса
Да, помню выходишь на перемену, получаешь свои 50 миллионов долларов и идешь веселиться. Хорошие времена были.
Он красавчик
Дед только входит в прайм
Веселится дедуля !😂😂😂
Ну позитивно играет последнее время веселится, show time. Вот только результаты не радуют, но там не только Леброн виноват
