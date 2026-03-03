Леброн Джеймс «помахал» хейтерам: «Я просто ребенок на перемене, играющий на своей любимой площадке»

Джеймс обратился к своим хейтерам в соцсетях.

Суперзвезда «Лейкерс » Леброн Джеймс , по-видимому, продолжает получать удовольствие от игры в свой 23-й сезон.

41-летний форвард в соцсетях обратился к своим хейтерам.

«Просто ребенок на перемене, играющий на своей любимой площадке 🛝 👑. ЧИСТАЯ РАДОСТЬ! 👋🏾 хейтеры 😁», – написал Джеймс, прикрепив несколько фотографий.

В текущем сезоне форвард является третьим лучшим бомбардиром «озерников», набирая в среднем 21,6 очка, а также 5,6 подбора и 7 передач.