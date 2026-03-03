Зайон Уильямсон хочет сыграть на Олимпиаде-2028: «Я просто должен воплотить это в жизнь»
Звездный форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон нацелился на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.
«Для меня это определенно цель, и было бы огромной честью представлять свою страну на Олимпиаде. Но это возвращает нас к тому, что я просто должен воплотить это в жизнь. Можно сидеть здесь и болтать, но я должен выйти на площадку и заслужить свое место, показать им, почему я чувствую, что достоин», – сказал Уильямсон.
Многие звезды недавних олимпийских сборных США, такие как Леброн Джеймс, Стефен Карри и Кевин Дюрэнт, находятся на завершающем этапе своей карьеры. Это может освободить дополнительные места для некоторых более молодых игроков лиги, включая Уильямсона.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Bleacher Report
ему будет 28 во время Олимпиады, самый прайм. И он вроде перестал жрать что попало, и больше следит за физухой
Знаешь выражение , поздно пить боржоми когда почки сели ) это про него и его перестал жрать.
Мок собирается провести соревнования по поеданию бургеров?
