5

Зайон Уильямсон хочет сыграть на Олимпиаде-2028: «Я просто должен воплотить это в жизнь»

Уильямсон хочет сыграть на Олимпиаде: «Я просто должен воплотить это в жизнь».

Звездный форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон нацелился на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.

«Для меня это определенно цель, и было бы огромной честью представлять свою страну на Олимпиаде. Но это возвращает нас к тому, что я просто должен воплотить это в жизнь. Можно сидеть здесь и болтать, но я должен выйти на площадку и заслужить свое место, показать им, почему я чувствую, что достоин», – сказал Уильямсон.

Многие звезды недавних олимпийских сборных США, такие как Леброн Джеймс, Стефен Карри и Кевин Дюрэнт, находятся на завершающем этапе своей карьеры. Это может освободить дополнительные места для некоторых более молодых игроков лиги, включая Уильямсона.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Bleacher Report
logoЗайон Уильямсон
logoсборная США
logoНБА
logoНовый Орлеан
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
ему будет 28 во время Олимпиады, самый прайм. И он вроде перестал жрать что попало, и больше следит за физухой
Ответ Кирилл Иванов
ему будет 28 во время Олимпиады, самый прайм. И он вроде перестал жрать что попало, и больше следит за физухой
Знаешь выражение , поздно пить боржоми когда почки сели ) это про него и его перестал жрать.
Мок собирается провести соревнования по поеданию бургеров?
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Зайон Уильямсон: «Больше всего меня задевало, когда народ говорил, что мне все равно»
3 марта, 06:38
У Зайона Уильямсона прервалась рекордная серия из 35 сыгранных подряд матчей
2 марта, 12:14
Зайон Уильямсон подвернул голеностоп и не смог доиграть матч против «Юты»
1 марта, 06:21
Рекомендуем
Главные новости
Евролига. 28 очков Хортон-Такера принесли «Фенербахче» победу над «Монако», «Валенсия» выиграла у «Жальгириса» и другие результаты
сегодня, 21:39
НБА. «Сан-Антонио» сыграет с «Детройтом», «Денвер» примет «Лейкерс» и другие матчи
сегодня, 21:13
Стивен Эй Смит: «Док Риверс завершит карьеру после этого сезона»
сегодня, 20:28
Дилан Харпер: «Не сравниваю себя с другими новичками. Нужно бежать свою дистанцию»
сегодня, 19:50
Энтони Дэвис пропустит еще как минимум 2 недели
сегодня, 19:26
«Шарлотт» – лучшая команда НБА по трехочковым в 2026 году
сегодня, 18:35Фото
Джейсон Тейтум восстановился после разрыва ахилла и готов сыграть с «Далласом»
сегодня, 18:15
Джош Гидди надеется, что перестройка «Чикаго» пройдет быстро: «В «Оклахоме» мы прошли путь от худшей команды до лучшей всего за 24 месяца»
сегодня, 18:01
Тимофей Мозгов назвал пятерку сильнейших соперников в карьере: «Шак, Газоль, Леброн, Кобе, Карри»
сегодня, 17:40
Леброн Джеймсу осталось реализовать всего три броска с игры, чтобы превзойти рекорд Карима Абдул-Джаббара по этому показателю
сегодня, 17:20Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Джабари Паркер о переходе в «Ховентуд»: «Мне было суждено оказаться здесь»
сегодня, 20:45
«Хапоэль» продлил контракт с Джонатаном Мотли на два года с опцией третьего
сегодня, 19:07
Евролига перенесла матч «Партизан» – «Виртус» на день раньше, проигнорировав возражения белградского клуба
сегодня, 18:47
«Монако» и Йоан Макунду расторгли контракт по взаимному согласию
сегодня, 16:25Фото
Премьер-лига. Женщины. «Нефтяник» проиграл новосибирскому «Динамо»
сегодня, 16:05
Участие Матиаса Лессора в дерби против «Олимпиакоса» под вопросом
сегодня, 15:31
Тимофей Мозгов: «В ЦСКА меня забраковали, и я поехал в «Химки»
сегодня, 14:59
Шейк Милтон о возвращении из Дубая: «Все это было довольно безумно. Рад, что вернулся»
сегодня, 14:47
Тимофей Мозгов: «Я больше не считаю себя профессионалом. Не тренируюсь столько, как раньше»
сегодня, 14:14
Демар Дерозан: «Никогда не знаешь, когда состоится последний матч. Моя карьера близка к завершению»
сегодня, 13:55
Рекомендуем