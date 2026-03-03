Девин Букер готов сыграть против «Сакраменто»

Ожидается, что Букер выйдет на матч против «Кингс».

Имя защитника «Финикса » Девина Букера отсутствует в списке травмированных команды на предстоящий матч против «Сакраменто ».

Букер пропустил последние четыре игры «Санс» из-за травмы бедра, полученной в игре с «Сан-Антонио».

Звездный защитник по-прежнему сохраняет право на получение наград по итогам сезона. У «Финикса» осталось 22 игры, а это значит, что Букер должен сыграть в 21 из них, чтобы выполнить необходимое условие в 65 матчей.

Форвард Хэйвуд Хайсмит (реабилитация после операции на колене), недавно присоединившийся к команде после отчисления из «Бруклина», также не включен в список травмированных «Санс».