Видео
5

Патрик Дюмон ответил болельщику, который поблагодарил его за увольнение Харрисона

Патрик Дюмон ответил на провокационные слова фаната.

Совладелец «Мэверикс» Патрик Дюмон отреагировал на слова болельщика, который во время матча поблагодарил его за увольнение генерального менеджера Нико Харрисона.

Проходя мимо сидевшего в первом ряду Дюмона поклонник «Далласа» произнес: «Спасибо, что уволил Харрисона».

«Пожалуйста», – отреагировал управляющий техасского клуба.

Харрисон стал крайне непопулярной фигурой в Далласе после обмена Дончича в феврале 2025 года.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Larry Brown Sports
logoДаллас
logoНБА
logoБаскетбол - видео
Патрик Дюмон
Нико Харрисон
болельщики
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Как будто Харрисон это сделал сам , сам себе владелец и президент
Вся суть управления Спасибо-Пожалуйста, рад стараться
Как будто Харрисон это сделал сам , сам себе владелец и президент
Он к нему обратился просто Дюмон, как-то не очень культурно)
Ну, умение признавать свои ошибки - тоже не маловажно.

Многие у нас таким навыком не обладают... 😑
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дончич в день возвращения в Даллас сделал сюрприз 22 поклонникам «Мэверикс», которые поддерживали его после обмена
25 января, 05:18Видео
Недовольные фанаты заставили Нико Харрисона покинуть бар в Далласе
28 ноября 2025, 17:30Видео
Энтони Дэвис об увольнении Харрисона: «Нико – свой человек. Никто ничего не знал, так что более всего это решение удивило»
27 ноября 2025, 05:59
«Даллас» не намерен спешить с наймом нового генменеджера, будет искать открытого для общения с прессой и публикой специалиста
21 ноября 2025, 14:59
Рекомендуем
Главные новости
Евролига. 28 очков Хортон-Такера принесли «Фенербахче» победу над «Монако», «Валенсия» выиграла у «Жальгириса» и другие результаты
сегодня, 21:39
НБА. «Сан-Антонио» сыграет с «Детройтом», «Денвер» примет «Лейкерс» и другие матчи
сегодня, 21:13
Стивен Эй Смит: «Док Риверс завершит карьеру после этого сезона»
сегодня, 20:28
Дилан Харпер: «Не сравниваю себя с другими новичками. Нужно бежать свою дистанцию»
сегодня, 19:50
Энтони Дэвис пропустит еще как минимум 2 недели
сегодня, 19:26
«Шарлотт» – лучшая команда НБА по трехочковым в 2026 году
сегодня, 18:35Фото
Джейсон Тейтум восстановился после разрыва ахилла и готов сыграть с «Далласом»
сегодня, 18:15
Джош Гидди надеется, что перестройка «Чикаго» пройдет быстро: «В «Оклахоме» мы прошли путь от худшей команды до лучшей всего за 24 месяца»
сегодня, 18:01
Тимофей Мозгов назвал пятерку сильнейших соперников в карьере: «Шак, Газоль, Леброн, Кобе, Карри»
сегодня, 17:40
Леброн Джеймсу осталось реализовать всего три броска с игры, чтобы превзойти рекорд Карима Абдул-Джаббара по этому показателю
сегодня, 17:20Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Джабари Паркер о переходе в «Ховентуд»: «Мне было суждено оказаться здесь»
сегодня, 20:45
«Хапоэль» продлил контракт с Джонатаном Мотли на два года с опцией третьего
сегодня, 19:07
Евролига перенесла матч «Партизан» – «Виртус» на день раньше, проигнорировав возражения белградского клуба
сегодня, 18:47
«Монако» и Йоан Макунду расторгли контракт по взаимному согласию
сегодня, 16:25Фото
Премьер-лига. Женщины. «Нефтяник» проиграл новосибирскому «Динамо»
сегодня, 16:05
Участие Матиаса Лессора в дерби против «Олимпиакоса» под вопросом
сегодня, 15:31
Тимофей Мозгов: «В ЦСКА меня забраковали, и я поехал в «Химки»
сегодня, 14:59
Шейк Милтон о возвращении из Дубая: «Все это было довольно безумно. Рад, что вернулся»
сегодня, 14:47
Тимофей Мозгов: «Я больше не считаю себя профессионалом. Не тренируюсь столько, как раньше»
сегодня, 14:14
Демар Дерозан: «Никогда не знаешь, когда состоится последний матч. Моя карьера близка к завершению»
сегодня, 13:55
Рекомендуем