Патрик Дюмон ответил болельщику, который поблагодарил его за увольнение Харрисона
Патрик Дюмон ответил на провокационные слова фаната.
Совладелец «Мэверикс» Патрик Дюмон отреагировал на слова болельщика, который во время матча поблагодарил его за увольнение генерального менеджера Нико Харрисона.
Проходя мимо сидевшего в первом ряду Дюмона поклонник «Далласа» произнес: «Спасибо, что уволил Харрисона».
«Пожалуйста», – отреагировал управляющий техасского клуба.
Харрисон стал крайне непопулярной фигурой в Далласе после обмена Дончича в феврале 2025 года.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Larry Brown Sports
