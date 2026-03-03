Фото
9

Джейлен Саггс сбрил остатки волос, став полностью лысым

Саггс побрился налысо.

Защитник «Орландо» Джейлен Саггс предстал в новом образе без волос на голове.

Ранее 24-летний баскетболист нередко становился объектом насмешек за залысины в таком молодом возрасте.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ClutchPoints
9 комментариев
Деррик Уайт ставит лайк)
Стадия: принятие.
Я хоть и болельщик Орландо Мэджик, но считаю что не стоит создавать новость о том что игрок побрился налысо. Через пару лет, будет сказ о том, сколько в день спортсмен ходит в туалет.
Ответ
Я хоть и болельщик Орландо Мэджик, но считаю что не стоит создавать новость о том что игрок побрился налысо. Через пару лет, будет сказ о том, сколько в день спортсмен ходит в туалет.
Поддерживаю
Рекомендуем