«Портленд» отчислил Джавонте Кука
Кук покинул «Блэйзерс».
«Портленд» принял решение расстаться с защитником Джавонте Куком (26 лет, 198 см), выступавшем на двустороннем контракте.
Кук сыграл в 19 матчах за «Блэйзерс», набирая в среднем 1,2 очка за 4,9 минуты на паркете.
В G-лиге защитник показывал более впечатляющую статистику, набирая в среднем 22,7 очка, 5,6 подбора, 3,1 передачи и 1,9 перехвата за фарм-клуб «Портленда».
Опубликовал: Сергей Белозерцев
