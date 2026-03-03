«Портленд» отчислил Джавонте Кука

Кук покинул «Блэйзерс».

«Портленд » принял решение расстаться с защитником Джавонте Куком (26 лет, 198 см), выступавшем на двустороннем контракте.

Кук сыграл в 19 матчах за «Блэйзерс», набирая в среднем 1,2 очка за 4,9 минуты на паркете.

В G-лиге защитник показывал более впечатляющую статистику, набирая в среднем 22,7 очка, 5,6 подбора, 3,1 передачи и 1,9 перехвата за фарм-клуб «Портленда».