Дюрэнт получил технический за толчок соперника в спину на последней минуте при «+9»
Звездный форвард «Рокетс» Кевин Дюрэнт получил технический фол за толчок разыгрывающего «Уизардс» Буба Каррингтона в спину.
На последней минуте при «+9» Дюрэнт толкнул оппонента, который перекрыл ему путь к мячу.
Технический стал для Кевина седьмым в сезоне, в результате он заплатит 3 тысячи долларов штрафа вместо двух.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Larry Brown Sports
2 комментария
три тысячи для чела, который за этот сезон заработает почти 55 лямов? ну, он их и не заметит
смотря какие у него расходы
