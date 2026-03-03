Дюрэнт получил технический за толчок соперника в спину на последней минуте при «+9»

Звездный форвард «Рокетс» Кевин Дюрэнт получил технический фол за толчок разыгрывающего «Уизардс» Буба Каррингтона в спину.

На последней минуте при «+9» Дюрэнт толкнул оппонента, который перекрыл ему путь к мячу.

Технический стал для Кевина седьмым в сезоне, в результате он заплатит 3 тысячи долларов штрафа вместо двух.