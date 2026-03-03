Виктор Вембаньяма стал миноритарным владельцем клуба своего детства «Нантер»

Вембаньяма инвестировал в «Нантер», за который играл в детстве.

Французский центровой «Сан-Антонио » Виктор Вембаньяма подтвердил, что приобрел миноритарную долю в «Нантере » – клубе, в котором он развивался с 10 до 17 лет.

«Я даже не помню, кто к кому обратился первым, но все произошло естественно. Я родился и вырос во Франции. Я хочу влиять на французский баскетбол и, в частности, на «Нантер», потому что здесь я чувствую себя как дома», – заявил Вембаньяма.

Отвечая на вопрос, почему он выбрал именно «Нантер», а не другие варианты, звезда НБА указал как на эмоциональную связь, так и на потенциал.

«Главная причина в том, что это клуб, к которому у меня лежит сердце. Мне нравятся проекты с большим потенциалом для роста».