Дариус Гарлэнд набрал 12 очков в дебютном матче за «Клипперс»
Новая звезда «Клипперс» появилась на площадке.
Разыгрывающий Дариус Гарлэнд дебютировал за «Клипперс» в матче против «Уорриорз» (114:101).
Гарлэнд вышел со скамейки и за 23 минуты набрал 12 очков (4/9 с игры), 2 подбора и 2 передачи при 5 потерях.
Дариус стал игроком калифорнийского клуба перед дедлайном в результате обмена с участием Джеймса Хардена.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Пересмотрел матч еще раз, а классный дебют, контрастный! И итоге, волевой
