Йокич оседлал Кейонте Джорджа во время борьбы за подбор

Йокич оседлал игрока НБА во время матча.

Центровой «Денвера» Никола Йокич попал в странное положении в одном из эпизодов матча с «Ютой» (128:125).

129-килограммовый серб боролся за подбор с Кейонте Джорджем (84 килограмма), который выставил ему спину, и в итоге оказался верхом на оппоненте.

Комментаторы «Джаз» раскритиковали 3-кратного MVP НБА за его действия, предположив, что момент мог привести к травме Джорджа.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Larry Brown Sports
Глоры Йокича скажут, что он гоат в умение езды верхом и сделал это по доброму!
Что скажет Коленька про нужность этого движения?
Совсем помешался на лошадях
Кеонте взял и закинул нашего православного ни в чем не виноватого Йокича на спину, что тот аж опешил и упал ему на спину как пёрышко. Рафик не в чем не виноват
Кеонте грязно спровоцировал серба! Странно, что не удалили
А ещё в концовке любитель лошадей взял в захват руку Филиповски, свалил его и потом ещё за это ещё технический дали Филиповски
Это фол, но в чем тут грязь? Джордж подседал ставя спину, стараясь занизить центр тяжести залез практически между ног. Фол в том что Йокич наклонил корпус. Но и Джордж руками хватал серба под колени и тем самым сгибал его ноги. Игровой фол Йокичу, не более.
Кажется дежурное положение корпуса Карузо и Дорта при обороне Йокича
Я так поясницу травмировал как-то играя в баскетбол. Опасно
Ты про Кейонте? Ну тот соглы ему нужно было быть по осторожнее.
Ох и хейтерки..)
