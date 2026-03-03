Йокич оседлал Кейонте Джорджа во время борьбы за подбор

Йокич оседлал игрока НБА во время матча.

Центровой «Денвера » Никола Йокич попал в странное положении в одном из эпизодов матча с «Ютой» (128:125).

129-килограммовый серб боролся за подбор с Кейонте Джорджем (84 килограмма), который выставил ему спину, и в итоге оказался верхом на оппоненте.

Комментаторы «Джаз» раскритиковали 3-кратного MVP НБА за его действия, предположив, что момент мог привести к травме Джорджа.