Швед, Лопатин, Мартин и Хантер не могут покинуть ОАЭ
Несколько игроков Единой лиги ВТБ не могут вернуться домой из ОАЭ.
1 марта в соцсетях защитника УНИКСа Алексея Шведа было опубликовано сообщение о том, что игрок вместе с семьей не могут покинуть Дубай. Изначальный рейс был отменен из-за накалившейся обстановки в регионе, Швед обратился за помощью в консульство и старается попасть на ближайший рейс.
ОАЭ также не могут покинуть форвард Андрей Лопатин (УНИКС), защитник Джеремайя Мартин и центровой Винс Хантер (оба – «Локомотив-Кубань»).
Центровой «Локо» Ален Хаджибегович не может вылететь из Катара, где он должен был сыграть матч квалификации чемпионата мира.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Telegram-канал «Свободный агент»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем