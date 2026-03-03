Швед, Лопатин, Мартин и Хантер не могут покинуть ОАЭ

Несколько игроков Единой лиги ВТБ не могут вернуться домой из ОАЭ.

1 марта в соцсетях защитника УНИКСа Алексея Шведа было опубликовано сообщение о том, что игрок вместе с семьей не могут покинуть Дубай. Изначальный рейс был отменен из-за накалившейся обстановки в регионе, Швед обратился за помощью в консульство и старается попасть на ближайший рейс.

ОАЭ также не могут покинуть форвард Андрей Лопатин (УНИКС), защитник Джеремайя Мартин и центровой Винс Хантер (оба – «Локомот ив-Кубань»).

Центровой «Локо» Ален Хаджибегович не может вылететь из Катара, где он должен был сыграть матч квалификации чемпионата мира.